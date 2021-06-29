Кабмин сохранил цену на электроэнергию в 1,68 гривен/кВт-ч до августа

Кабинет Министров продлил действие положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии и оставил без изменений тариф на электроэнергию для населения (1,68 гривны/кВт-ч) до августа.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 29 июня № 659, передают Українські Новини.

Данным постановлением вносятся изменения в постановление Кабмина от 5 июня 2019 года № 483 и в постановление от 28 апреля 2021 года № 439.

В частности, данными изменениями Кабмин продлил срок действия положения о возложении спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии до 1 августа.

Также Кабмин сохранил цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривен/кВт-ч до 1 августа.