|1 июля 2021
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Госбюджет предусматривает увеличение прожиточного минимума в Украине с 1 июля, поэтому ряд социальных выплат пересчитают. Так, для трудоспособных украинский он составит 2 тыс. 379 грн. В частности, запланировано проведение индексации пенсий для некоторых категорий граждан.
Прожиточный минимум связывает между собой многие выплат. Таким образом, из-за изменения прожиточного минмимума — вырастут пособия по безработице, выплаты беременным и по родам, а также выплаты одиноким матерям.
Следовательно, с 1 июля 2021 прожиточный минимум составит:
Возрастет также и размер выплат на детей и пособия по беременности и родам. Следовательно, пособие по беременности и родам с 1 июля составит 594,75 грн. В эквиваленте “пакета малыша” это составит 6 тыс. 39 грн.
В частности, отныне изменено помощь на детей для одиноких матерей:
Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство:
С 1 июля гарантированный минимальный размер алиментов составит:
Семьям помощь назначается только тогда, когда они постоянно проживают на территории Украины и имеют среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.
С 1 июля прожиточный минимум для назначения соцпомощи будет таким:
Максимальная помощь по безработице вырастет до 9 тыс. 516 грн.
Прожиточный минимум — это сумма стоимости набора продуктов питания, достаточного для обеспечения полноценного функционирования организма человека и сохранения его здоровья, и стоимости непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности на минимальном уровне.
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Комментарии к статье «С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся»
Госбюджет предусматривает увеличение прожиточного минимума в Украине с 1 июля, поэтому ряд социальных выплат пересчитают. Так, для трудоспособных украинский он составит 2 тыс. 379 грн. В частности, запланировано проведение индексации пенсий для некоторых категорий граждан.