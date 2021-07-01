С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся

Госбюджет предусматривает увеличение прожиточного минимума в Украине с 1 июля, поэтому ряд социальных выплат пересчитают. Так, для трудоспособных украинский он составит 2 тыс. 379 грн. В частности, запланировано проведение индексации пенсий для некоторых категорий граждан.

Увеличение прожиточного минимума

Прожиточный минимум связывает между собой многие выплат. Таким образом, из-за изменения прожиточного минмимума — вырастут пособия по безработице, выплаты беременным и по родам, а также выплаты одиноким матерям.

Следовательно, с 1 июля 2021 прожиточный минимум составит:

для трудоспособных украинцев — 2 тыс. 379 грн;

для детей до 6 лет — 2 тыс. 13 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 2 тыс. 510 грн;

для граждан, утративших трудоспособность — 1 тыс. 854 грн.

Соцвыплаты на детей

Возрастет также и размер выплат на детей и пособия по беременности и родам. Следовательно, пособие по беременности и родам с 1 июля составит 594,75 грн. В эквиваленте “пакета малыша” это составит 6 тыс. 39 грн.

В частности, отныне изменено помощь на детей для одиноких матерей:

на детей в возрасте до 6 лет — 2 тыс. 13 грн;

на детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2 тыс. 510 грн;

на детей в возрасте от 18 до 23 лет — 2 тыс. 379 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство:

на детей до 6 лет — 5 тыс. 32,5 грн (если у ребенка инвалидность — 7 тыс. 45,5 грн)

на детей в возрасте от 6 до 18 лет — 6 тыс. 275 грн (если у ребенка инвалидность — 8 тыс. 785 грн).

Алименты

С 1 июля гарантированный минимальный размер алиментов составит:

для детей до 6 лет — 1 тыс. 006,5 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1 тыс. 255 грн.

Малообеспеченные семьи

Семьям помощь назначается только тогда, когда они постоянно проживают на территории Украины и имеют среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

С 1 июля прожиточный минимум для назначения соцпомощи будет таким:

для трудоспособных граждан — 832,65 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 1 тыс. 854 грн;

для детей до 6 лет — 2 тыс. 616,9 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 тыс. 263 грн;

для детей в возрасте от 18 до 23 лет (если они учатся) — 3 тыс. 92,7 грн.

Максимальная помощь по безработице вырастет до 9 тыс. 516 грн.

Справка

Прожиточный минимум — это сумма стоимости набора продуктов питания, достаточного для обеспечения полноценного функционирования организма человека и сохранения его здоровья, и стоимости непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности на минимальном уровне.