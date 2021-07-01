 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся
1 июля 2021 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Госбюджет предусматривает увеличение прожиточного минимума в Украине с 1 июля, поэтому ряд социальных выплат пересчитают. Так, для трудоспособных украинский он составит 2 тыс. 379 грн. В частности, запланировано проведение индексации пенсий для некоторых категорий граждан.

Увеличение прожиточного минимума

Прожиточный минимум связывает между собой многие выплат. Таким образом, из-за изменения прожиточного минмимума — вырастут пособия по безработице, выплаты беременным и по родам, а также выплаты одиноким матерям.

Следовательно, с 1 июля 2021 прожиточный минимум составит:

  • для трудоспособных украинцев — 2 тыс. 379 грн;
  • для детей до 6 лет — 2 тыс. 13 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 2 тыс. 510 грн;
  • для граждан, утративших трудоспособность — 1 тыс. 854 грн.

Соцвыплаты на детей

Возрастет также и размер выплат на детей и пособия по беременности и родам. Следовательно, пособие по беременности и родам с 1 июля составит 594,75 грн. В эквиваленте “пакета малыша” это составит 6 тыс. 39 грн.

В частности, отныне изменено помощь на детей для одиноких матерей:

  • на детей в возрасте до 6 лет — 2 тыс. 13 грн;
  • на детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2 тыс. 510 грн;
  • на детей в возрасте от 18 до 23 лет — 2 тыс. 379 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство:

  • на детей до 6 лет — 5 тыс. 32,5 грн (если у ребенка инвалидность — 7 тыс. 45,5 грн)
  • на детей в возрасте от 6 до 18 лет — 6 тыс. 275 грн (если у ребенка инвалидность — 8 тыс. 785 грн).

Алименты

С 1 июля гарантированный минимальный размер алиментов составит:

  • для детей до 6 лет — 1 тыс. 006,5 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1 тыс. 255 грн.

Малообеспеченные семьи

Семьям помощь назначается только тогда, когда они постоянно проживают на территории Украины и имеют среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

С 1 июля прожиточный минимум для назначения соцпомощи будет таким:

  • для трудоспособных граждан — 832,65 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность — 1 тыс. 854 грн;
  • для детей до 6 лет — 2 тыс. 616,9 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 тыс. 263 грн;
  • для детей в возрасте от 18 до 23 лет (если они учатся) — 3 тыс. 92,7 грн.

Максимальная помощь по безработице вырастет до 9 тыс. 516 грн.

Справка

Прожиточный минимум — это сумма стоимости набора продуктов питания, достаточного для обеспечения полноценного функционирования организма человека и сохранения его здоровья, и стоимости непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности на минимальном уровне.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

1 июля 2021

Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен

"Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА

С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся

С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19

Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику

30 июня 2021

Apple открыла официальное представительство в Украине

Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава

В Минобразования рассказали, какие сертификаты действительны во время вступительной кампании 2021 года

Международный туризм восстановится не раньше 2023 года - доклад ООН

Интернет-магазин брендовой одежды в Украине The Icon: лучшее решение для обновления гардероба

Количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

Украина обыгрывает Швецию и выходит в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу

29 июня 2021

9 частных вузов смогут зачислять абитуриентов на бюджет

Кабмин сохранил цену на электроэнергию в 1,68 гривен/кВт-ч до августа

Стоимость Facebook превысила один триллион долларов

Спорт как важная составляющая жизни Беларуси

"Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон

Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield

27 июня 2021

Украина - Швеция: определилась судейская бригада поединка плей-офф Евро-2020

Блинкен: США готовы поддержать Минский процесс по Украине, если этого захотят другие его участники

Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Украина намерена договориться еще о пяти "безвизах" с ЕС, - Шмыгаль

Выбираем современный ноутбук

26 июня 2021

Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕС

24 июня 2021

Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться

УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Названы пороговые баллы ВНО-2021: кто преодолел порог

После запуска рынка земли ожидаются сильные ценовые колебания. Эксперт назвал стоимость гектара

В Украине появился новый праздник

Почему многие предпочитают отдых в Одессе

Также в разделе

Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен

— 1 июля 2021 —

С 1 июля 2021 года в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Это первое повышение за этот год.

Читать далее ⇒

Количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

— 30 июня 2021 —

Несмотря на пандемию, количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило отметку в 20 млн. Этот показатель вырос на 6,3 процента до 20,8 млн человек, сообщается в исследовании консалтинговой компании Capgemini.

Читать далее ⇒

Кабмин сохранил цену на электроэнергию в 1,68 гривен/кВт-ч до августа

— 29 июня 2021 —

Кабинет Министров продлил действие положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии и оставил без изменений тариф на электроэнергию для населения (1,68 гривны/кВт-ч) до августа.

Читать далее ⇒

Стоимость Facebook превысила один триллион долларов

— 29 июня 2021 —

Американская компания Facebook стала самой молодой компанией, рыночная стоимость которой перескочиал отметку в $1 триллион, пишет агентство Bloomberg.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся»

Госбюджет предусматривает увеличение прожиточного минимума в Украине с 1 июля, поэтому ряд социальных выплат пересчитают. Так, для трудоспособных украинский он составит 2 тыс. 379 грн. В частности, запланировано проведение индексации пенсий для некоторых категорий граждан.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Общество

С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19

Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику

Apple открыла официальное представительство в Украине

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

"Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА

Украина обыгрывает Швецию и выходит в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу

Спорт как важная составляющая жизни Беларуси

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

1 июля 2021

Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен

"Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА

С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся

С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19

Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику

30 июня 2021

Apple открыла официальное представительство в Украине

Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава

В Минобразования рассказали, какие сертификаты действительны во время вступительной кампании 2021 года

Международный туризм восстановится не раньше 2023 года - доклад ООН

Интернет-магазин брендовой одежды в Украине The Icon: лучшее решение для обновления гардероба

Количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

Украина обыгрывает Швецию и выходит в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу

29 июня 2021

9 частных вузов смогут зачислять абитуриентов на бюджет

Кабмин сохранил цену на электроэнергию в 1,68 гривен/кВт-ч до августа

Стоимость Facebook превысила один триллион долларов

Спорт как важная составляющая жизни Беларуси

"Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон

Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield

27 июня 2021

Украина - Швеция: определилась судейская бригада поединка плей-офф Евро-2020

Блинкен: США готовы поддержать Минский процесс по Украине, если этого захотят другие его участники

Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Украина намерена договориться еще о пяти "безвизах" с ЕС, - Шмыгаль

Выбираем современный ноутбук

26 июня 2021

Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕС

24 июня 2021

Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться

УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Названы пороговые баллы ВНО-2021: кто преодолел порог

После запуска рынка земли ожидаются сильные ценовые колебания. Эксперт назвал стоимость гектара

В Украине появился новый праздник

Почему многие предпочитают отдых в Одессе

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top