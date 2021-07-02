|2 июля 2021
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В Украине частично вступил в силу закон, предусматривающий повышение пенсий для чернобыльцев. Полностью он вступит в силу с 1 января 2022 года.
Ряд его положений набрали силу с 1 июля:
Из закона следует, что дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается полностью и не зависит от зарплаты, других пенсий или иных доходов.
В документе прописано, что для начисления определенного размера пенсии проработавшим на территориях радиоактивного загрязнения украинцам будут исходить из разных формул:
Украинцам, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью, предоставили право на госпенсию в размере пятикратного размера от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года.
Так, выплаты для "чернобыльцев", которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:
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Комментарии к статье «Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу»
В Украине частично вступил в силу закон, предусматривающий повышение пенсий для чернобыльцев. Полностью он вступит в силу с 1 января 2022 года.