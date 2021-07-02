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Бездумная исполнительность

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу
2 июля 2021 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине частично вступил в силу закон, предусматривающий повышение пенсий для чернобыльцев. Полностью он вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ряд его положений набрали силу с 1 июля:

  • положение о минимальных размерах пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания;
  • пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • введение государственной адресной помощи к пенсии.

Из закона следует, что дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается полностью и не зависит от зарплаты, других пенсий или иных доходов.

В документе прописано, что для начисления определенного размера пенсии проработавшим на территориях радиоактивного загрязнения украинцам будут исходить из разных формул:

  • менее 12 месяцев - зарплата определяется по формуле: зарплата за эти месяцы делится на число отработанных месяцев;
  • не менее 30 календарных дней в двух месяцах - зарплата определяется за любые фактические отработанные 30 календарных дней работы;
  • менее месяца - зарплата определяется за один календарный месяц с добавлением к заработной плате на основной работе.

Украинцам, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью, предоставили право на госпенсию в размере пятикратного размера от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года.

Так, выплаты для "чернобыльцев", которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

  • для первой группы - 16 080 гривен,
  • для второй группы - 12 987 гривен,
  • для третьей группы - 8 917 гривен.

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В Украине частично вступил в силу закон, предусматривающий повышение пенсий для чернобыльцев. Полностью он вступит в силу с 1 января 2022 года.

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