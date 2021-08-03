МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 456 млрд SDR (расчетная единица МВФ, 650 млрд долларов). 275 млрд долларов пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся государствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой.

Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам.

"Это историческое решение - самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех стран-членов", - говорится в заявлении.

МВФ ожидает, что глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, в следующем - на 4,9%. Общая оценка на этот год не изменилась, для развивающихся стран прогноз снижен на 0,4 процентного пункта до 6,3%.