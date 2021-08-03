МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

|3 августа 2021
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Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 456 млрд SDR (расчетная единица МВФ, 650 млрд долларов). 275 млрд долларов пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся государствам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой.
Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам.
"Это историческое решение - самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех стран-членов", - говорится в заявлении.
МВФ ожидает, что глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, в следующем - на 4,9%. Общая оценка на этот год не изменилась, для развивающихся стран прогноз снижен на 0,4 процентного пункта до 6,3%.
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Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 456 млрд SDR (расчетная единица МВФ, 650 млрд долларов). 275 млрд долларов пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся государствам.