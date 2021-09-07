|7 сентября 2021
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По состоянию на 1 августа 2021 года в 71 банке-участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,2 млн вкладов на сумму 624,7 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном Приватбанке - 250,0 млрд гривен. Количество вкладчиков - 22 млн 834 тысяч.
Далее идут банки с иностранным капиталом - Альфа-банк - 46,8 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 381 тысяча, Райффайзен Банк - 42,9 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 539 тысяч, Укрсиббанк -33,4 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 313 тысяч.
На пятом месте - частный ПУМБ - 31,5 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 434 тысяч.
Напомним, по состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 6895 действующих структурных подразделений банков. Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1743) и ПриватБанке (1574). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть.
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• Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах
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• ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским
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Комментарии к статье «Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений»
По состоянию на 1 августа 2021 года в 71 банке-участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,2 млн вкладов на сумму 624,7 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.