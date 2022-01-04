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Бездумная исполнительность

Капитализация Apple установила рекорд и достигла 3 трлн долларов
4 января 2022 Просмотров: 82 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Акции Apple подорожали на 3% на торгах 3 января, до нового исторического максимума — 182,83 доллара за бумагу, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. В результате капитализация производителя iPhone впервые поднялась до 3 трлн.

В 2021 году акции одного из крупнейших и самых известных производителей смартфонов прибавили почти 40%. Для сравнения, индекс S & P 500 вырос на 27% за 2021 год. Капитализация Apple достигла отметки 1 трлн 2 августа 2018 года. Она стала первой компанией в США с такой рыночной стоимостью. Нужно было еще примерно два года, чтобы увеличить капитализацию с 1 трлн до 2 трлн долларов. Этот рекорд был поставлен в августе 2020 года.

По результатам третьего квартала 2021 года (четвертого финансового квартала 2021 году) прибыль Apple увеличилась на 29% — до 83,4 млрд долларов, из которых продажи iPhone принес 38,9 млрд долларов. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали квартальную выручку на уровне 84,85 млрд долларов.

В Свою очередь в Bank of America ожидают роста акций производителя iPhone до 210 долларов в этом году. Ожидания запусков новых продуктов, в том числе продуктов с использованием технологии дополненной реальности, по мнению экспертов, может побудить институциональных инвесторов к увеличению позиции в этих бумагах.

В декабре аналитики JP Morgan Chase повысили целевую цену бумаг Apple до 210 долларов, поскольку эксперты ожидают сильные показатели на фоне прогнозируемого роста спроса на 5G iPhone SE. В Morgan Stanley назвали бумаги производителя смартфонов лучшим выбором на 2022 год. В банке прогнозируют рост акций Apple до 200 долларов.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Капитализация Apple установила рекорд и достигла 3 трлн долларов»

Акции Apple подорожали на 3% на торгах 3 января, до нового исторического максимума — 182,83 доллара за бумагу, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. В результате капитализация производителя iPhone впервые поднялась до 3 трлн.

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