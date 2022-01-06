За прошлый год украинцы получили почти 16 млрд грн больничных

В течение 2021 года украинцы получили почти 16 млрд грн больничных от Фонда социального страхования Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ведомства.

“В течение 2021 года Фонд социального страхования Украины направил на выплату пособий по временной потере трудоспособности свыше 15,7 млрд грн”, - говорится в сообщении.

Подчеркнули, что расходы Фонда на финансирование больничных в случае болезней (в том числе COVID-19), травмы, ухода за больными родными, самоизоляции и тому подобное выросли на 4 млрд грн по сравнению с 2020 годом.

Такой уровень роста связан с распространением коронавируса - по итогам прошлого года существенно увеличилось количество дней, которые украинцы провели на больничных. В частности, в январе-ноябре 2021 года ФССУ принял на оплату 36,7 млн дней больничных, что на 22,7% больше, чем за тот же период 2020 года.

В декабре на погашение задолженности по выплате пособий по больничным правительство выделило 1 млрд 750 млн грн финансовой помощи из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Как отмечали, финансовая помощь позволит Фонду социального страхования Украины погасить большую часть задолженности по финансированию пособий по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам.

По подсчетам, средства позволят осуществить выплаты для 330 тысяч застрахованных людей.