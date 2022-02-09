В Украине ускорился рост инфляции

|9 февраля 2022
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Рост потребительских цен в Украине по итогам января ускорился до 1,3% с 0,6% в декабре и 0,8% в ноябре 2021 года. Об этом сообщил Госстат в среду, 9 февраля.
В то же время в январе прошлого года инфляция также составляла 1,3%, поэтому в годовом измерении инфляция осталась на уровне 10%, отметили в ведомстве.
Базовая инфляция за прошедший месяц снизилась до 0,1% с 0,4% в декабре и 0,8% в ноябре. С учетом 0,3% в январе 2021 года в годовом измерении базовая инфляция уменьшилась 7,6% с 7,9% по итогам минувшего года.
На потребительском рынке продукты питания в январе по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года подорожали на 14,5%. Больше всего подорожало подсолнечное масло – на 34,2%, овощи – на 27,5%, сахар – на 22,8% и хлеб – на 19,6%.
Кроме того, масло подорожало на 14,2%, мясо и мясопродукты – на 14,2%, молоко – на 12,8%, макаронные изделия – на 10,8%, сыр и творог – на 10,1%, рыба и рыбопродукты – на 9,2%, яйца – на 7,1%.
В то же время фрукты подешевели на 8,4%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за год на 9,3%, на одежду и обувь – упали на 5,3%.
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 4,3%.
Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 3,9 %, здравоохранение – на 6,2 %, транспорт подорожал на 11,4%, цены на связь выросли на 7,5%, на отдых и культуру на 4,4%, образование подорожало на 17,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 9,7%, цены на разные товары и услуги выросли на 8,4%.
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Рост потребительских цен в Украине по итогам января ускорился до 1,3% с 0,6% в декабре и 0,8% в ноябре 2021 года. Об этом сообщил Госстат в среду, 9 февраля.