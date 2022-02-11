Украинцы забирают деньги из банков: депозитов в гривне за месяц стало меньше на почти 4%

Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за январь 2022 года уменьшился на 3,9% - до 439,24 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.

По оперативным данным НБУ, за январь 2022 года объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) сократился на 3,5% - до 9,28 млрд долл. США.

Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за январь 2022 года, по оперативным данным, уменьшился на 6,5% - до 520,89 млрд грн. За январь валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках (в долларовом эквиваленте) вырос на 5,5% - до 8,19 млрд долл. США.

Всего в январе депозиты, привлеченные на счета резидентов, уменьшились на 1,4% - до 1,48 трлн грн.

При этом процентные ставки по новым гривневым депозитам в январе в среднем составляли для населения 7,3% годовых (+0,1% за месяц), для бизнеса - 4,9% (+0,2% за месяц). В инвалюте ставки по депозитам в январе для населения составляли 0,5% (-0,1% за месяц), для бизнеса - 1,3% (-0,1% за месяц).

Объем наличных средств в обращении вне банков - "на руках" у украинцев - за январь вырос до 583,52 млрд грн, на 0,4% за месяц.