Наличности "на руках" у украинцев стало больше

Объем наличных средств в обращении вне банков за январь вырос до 583,52 млрд грн, на 0,4% за месяц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.

По данным Нацбанка, по итогам 2021 года "на руках" у украинцев был 581,01 млрд грн, поэтому, за месяц этот объем вырос на 2,51 млрд грн. При этом, по данным НБУ, за 2021 год наличности вне банков в Украине стало больше на почти 64,93 млрд грн, или 12,6%.

По информации НБУ, денежная масса в Украине за январь уменьшилась на 1,1% - до 2,05 трлн грн. За год денежная масса достигла 2,07 трлн грн, увеличившись в 2021-м на 12%.

Денежная база в Украине за январь, по данным НБУ, выросла на 4,6% - до почти 692,83 млрд грн. За 2021 год произошел рост на 11,2% - до 662,49 млрд грн.

Справочно

Денежная база - это совокупность обязательств НБУ в национальной валюте, которые обеспечивают рост денежных агрегатов (обязательства депозитных корпораций перед другими секторами экономики) и кредитование экономики. Денежная масса (М3) - это сумма всех денежных средств, за исключением акций, она включает: наличные деньги в обращении вне депозитных корпораций, переводные депозиты в национальной валюте переводные депозиты в иностранной валюте другие депозиты и ценные бумаги.