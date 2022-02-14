Напряженность в Украине влияет на волатильность мировых финансовых рынков

Волатильность по классам активов резко возросла в понедельник: индикатор потенциальных колебаний обменного курса евро к доллару достиг самого высокого уровня с ноября 2020 года, а ключевой показатель колебаний акций вырос до самого высокого уровня более чем за две недели.

Рынки испугались поздно вечером в пятницу после того, как США предупредили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любой день". В воскресенье Соединенные Штаты заявили, что Россия может создать неожиданный предлог для нападения.

Показатель волатильности акций VIX, часто известный как "индикатор страха" Уолл-стрит, вырос до самого высокого уровня с 28 января и составил 31 пункт, будучи ниже 20 пунктов на прошлой неделе. Его европейский аналог (.V2TX) достиг самого высокого уровня с 24 января, торгуясь выше 33 пунктов, что на 8,5 пункта выше за день.

Всплеск волатильности затронул также рынки валюты и облигаций, при этом подразумеваемая волатильность евро-доллара за один месяц составила 7,6%. В конце января он был ниже 6%.