|14 февраля 2022
|Просмотров: 78
|
С сегодняшнего дня, 14 февраля в Украине одна из категорий украинцев может тратить "ковидную тысячу" за пройденный курс вакцинации. Речь идет о людях от 60 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
"Отныне люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств "єПідтримки". Срок, когда вы можете потратить 1 000 грн, тоже увеличился. Уже не 4 месяца, а 9", - написал министр.
Отметим, Кабинет Министров разрешил тратить средства на коммуналку по программе "єПідтримка" и лицам с инвалидностью.
14 февраля 2022
• Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается
• NASA впервые запустит ракету с другой планеты
• Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины
• Бумага для выпекания: разновидности и особенности
• "Лос-Анджелес" стал обладателем Супербоула-2022
• Напряженность в Украине влияет на волатильность мировых финансовых рынков
13 февраля 2022
• ALINA PASH представит Украину на Евровидении 2022 в Италии
• Дополнительное время принесло "Челси" победу в финале Клубного чемпионата мира
• Нюансы правильного выбора телевизора
• Небо над Украиной закрывать не планируют: заявление МИУ
12 февраля 2022
• Политическим партиям было выделено почти 200 миллионов: кому ничего не досталось
• В Украине появится авто для которого не нужны водительские права
• Неврология: симптомы, диагностика и лечение
• Все зависит от стажа. Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 65 лет
11 февраля 2022
• Наличности "на руках" у украинцев стало больше
• Украинцы забирают деньги из банков: депозитов в гривне за месяц стало меньше на почти 4%
• Пандемия не закончилась. ВОЗ прогнозирует появление новых COVID-штаммов
• "еДемократия": Федоров рассказал, для чего в "Дія" функция опроса
• Когда появится электронная гривна и для чего она нужна: объяснение Минцифры
9 февраля 2022
• В десять раз: в Украине хотят существенно увеличить штрафы для элитных авто
• За вакцинацию бустером насчитают еще 500 гривень: когда получить
• Долги за коммуналку в Украине ускорили рост
• В Украине ускорился рост инфляции
• Выбираем зимнюю куртку: основные критерии
• Украинцы смогут получить в "Дии" удостоверение ветерана
7 февраля 2022
• Украинские подростки теперь могут получить выплаты за вакцинацию
• Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще на 20%. Каких операций больше
• Украина переходит на учет газа в киловатт-часах
4 февраля 2022
• В "Дии" появится новая функция для водителей: что известно
• В ЕС хотят продлить действие цифрового COVID-сертификата до лета 2023 года
— 14 февраля 2022 —
Волатильность по классам активов резко возросла в понедельник: индикатор потенциальных колебаний обменного курса евро к доллару достиг самого высокого уровня с ноября 2020 года, а ключевой показатель колебаний акций вырос до самого высокого уровня более чем за две недели.
— 12 февраля 2022 —
Выход на пенсию в Украине после достижения 65-летнего возраста зависит от страхового стажа. Он составляет не менее 15 лет и оказывает влияние на размер пенсионных выплат.
— 11 февраля 2022 —
Объем наличных средств в обращении вне банков за январь вырос до 583,52 млрд грн, на 0,4% за месяц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.
— 11 февраля 2022 —
Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за январь 2022 года уменьшился на 3,9% - до 439,24 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.
Приветствую, гость! Вход
14 февраля 2022
• Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается
• NASA впервые запустит ракету с другой планеты
• Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины
• Бумага для выпекания: разновидности и особенности
• "Лос-Анджелес" стал обладателем Супербоула-2022
• Напряженность в Украине влияет на волатильность мировых финансовых рынков
13 февраля 2022
• ALINA PASH представит Украину на Евровидении 2022 в Италии
• Дополнительное время принесло "Челси" победу в финале Клубного чемпионата мира
• Нюансы правильного выбора телевизора
• Небо над Украиной закрывать не планируют: заявление МИУ
12 февраля 2022
• Политическим партиям было выделено почти 200 миллионов: кому ничего не досталось
• В Украине появится авто для которого не нужны водительские права
• Неврология: симптомы, диагностика и лечение
• Все зависит от стажа. Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 65 лет
11 февраля 2022
• Наличности "на руках" у украинцев стало больше
• Украинцы забирают деньги из банков: депозитов в гривне за месяц стало меньше на почти 4%
• Пандемия не закончилась. ВОЗ прогнозирует появление новых COVID-штаммов
• "еДемократия": Федоров рассказал, для чего в "Дія" функция опроса
• Когда появится электронная гривна и для чего она нужна: объяснение Минцифры
9 февраля 2022
• В десять раз: в Украине хотят существенно увеличить штрафы для элитных авто
• За вакцинацию бустером насчитают еще 500 гривень: когда получить
• Долги за коммуналку в Украине ускорили рост
• В Украине ускорился рост инфляции
• Выбираем зимнюю куртку: основные критерии
• Украинцы смогут получить в "Дии" удостоверение ветерана
7 февраля 2022
• Украинские подростки теперь могут получить выплаты за вакцинацию
• Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще на 20%. Каких операций больше
• Украина переходит на учет газа в киловатт-часах
4 февраля 2022
• В "Дии" появится новая функция для водителей: что известно
• В ЕС хотят продлить действие цифрового COVID-сертификата до лета 2023 года
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается»
С сегодняшнего дня, 14 февраля в Украине одна из категорий украинцев может тратить "ковидную тысячу" за пройденный курс вакцинации. Речь идет о людях от 60 лет.