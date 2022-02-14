Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается

С сегодняшнего дня, 14 февраля в Украине одна из категорий украинцев может тратить "ковидную тысячу" за пройденный курс вакцинации. Речь идет о людях от 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Отныне люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств "єПідтримки". Срок, когда вы можете потратить 1 000 грн, тоже увеличился. Уже не 4 месяца, а 9", - написал министр.

Как получить"ковидную тысячу"

иметь зеленый COVID-сертификат о вакцинации

подать заявку на выплату, открыв специальную карточку в одном из банков-партнеров

в приложении "Дія" нажать "услуги", єПідтримка" и "Получить помощь".

Отметим, Кабинет Министров разрешил тратить средства на коммуналку по программе "єПідтримка" и лицам с инвалидностью.