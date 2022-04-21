Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?

Едва не прошло незамеченным потенциально очень важное для Украины событие, произошедшее в Конгрессе США 24 марта этого года. Речь идет о регистрации законопроекта под впечатляющим названием «Закон о Суверенитете Украины 2022».

Некоторые украинские СМИ поспешили оптимистично сообщить — дескать, благодаря такому закону украинцам, пострадавшим от войны, будут переданы российские активы, заблокированные Америкой. Мы все на это надеемся. Но… Содержание документа свидетельствует о тщетности таких ожиданий. И о необходимости оперативного реагирования со стороны Украины, пока проект еще не стал законом.

Что не так с названием?

Кроме вдохновенного краткого названия (об Украине и ее суверенитете), у законопроекта длинное полное название, и именно оно определяет суть предлагаемого: «О внесении изменений в раздел 28 Кодекса Соединенных Штатов в целях гарантирования, что те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения в Европе, будут иметь доступ к судам Соединенных Штатов для возмещения ущерба и для других целей».

Почувствовали разницу?

Украины как воюющего государства и жертвы российской агрессии — в названии уже нет, нашего суверенитета тоже нет. Вместо этого появляется «Европа», а в тексте она детализируется к каждому отдельному государству — в целом почти полусотне государств и территорий.

Да, Украина в этом большом перечне тоже значится, но только через запятую, среди других государств. Включая те, кто занимает «нейтральную» или пророссийскую позицию или же отдален на несколько тысяч километров от линии российского огня.

Даже словосочетание «те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения», то есть во множественном числе и без названия государства, является дополнительным свидетельством — закон не об Украине и не об украинцах.

Содержание законопроекта

Он действительно предусматривает возможность подать гражданский иск в любой окружной суд на территории США с требованием взыскать денежный ущерб с иностранного государства. За физический вред, включая смерть, повреждение имущества или утрату имущества, причиненные таким государством вследствие вторжения в другое суверенное государство Европы.

До сих пор это было и сейчас (до вступления в действие предлагаемых изменений) невозможно, ведь в США законом признается иммунитет в отношении имущества других государств.

Какие случаи будут подпадать под действие нового закона?

Определены две необходимые предпосылки: 1) когда вторжение было совершено по указанию другого государства, независимо от того, где именно зафиксированы травма, смерть, повреждение или утрата; и 2) когда вторжение было осуждено Генеральной Ассамблеей ООН и соответствующей резолюцией или отдельными резолюциями двух палат Конгресса США.

Указанные квалифицирующие признаки дают основания считать, что под действие нового закона будет подпадать широкомасштабное вторжение российских войск в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года.

Наконец, еще одна важная позиция, предусмотренная проектом закона: он будет применяться в отношении любого вторжения в суверенное государство, которое произошло (или произойдет) за год до или уже после даты вступления в силу этого закона.

Следовательно, предлагаемый закон — длительного действия, по сути, для наказания любых государств-агрессоров и для защиты всех жертв агрессии в Европе.

Чего ждать и чего не ждать от нового закона?

Во-первых , в отличие от предыдущих исторических примеров взимания контрибуций, теперь не придется ждать окончания войны, чтобы получить компенсацию. Сразу после вступления в силу этого закона можно будет обращаться в окружные суды на всей территории США и требовать компенсации за счет активов РФ, заблокированных на территории Америки. Это — очевидный плюс.

Во-вторых , несмотря на упоминание Украины в коротком названии законопроекта, ни Украина как государство, ни украинские юридические лица, ни украинские граждане не будут иметь никакого приоритета перед взыскателями ущерба среди других европейских государств. И это — несмотря на ужасное количество жертв, ранений и увечий, изнасилований и мародерства, уничтожение инфраструктуры, разрушение школ, больниц, жилых домов… Минус.

Да, мы понимаем, что другие государства, сейчас солидарно поддерживающие Украину, тоже понесут определенный ущерб. Из-за войны в Украине и из-за санкций против агрессора теряют доходы, инвестиции и рабочие места их компании. Но, скажем откровенно, их утраты — несравнимы с утратами Украины и украинцев, чтобы ставить нас в одну длинную очередь истцов без какой-либо приоритетности.

В-третьих, возникнут очень серьезные, а для большинства наших граждан — непреодолимые проблемы финансового сопровождения исков. Почему?

Иски в американские суды есть смысл подавать только через адвокатов, которые знают американские законы, имеют опыт и квалификацию, и, конечно, — хорошо владеют английским. Такие адвокаты будут стоить нашим истцам очень дорого: месячной зарплаты жителя Бородянки хватит разве что на оплату двух часов работы тамошнего адвоката, а о финансах наших пенсионеров нечего и вспоминать. Еще есть вариант договориться о вознаграждении адвокату из суммы полученной компенсации, то есть по результату, но не факт, что многие адвокаты на это согласятся. Снова минус.

К чему все это может привести?

Если проект станет Законом без внесения в него существенных правок, то в американских судах появится очень длинная очередь истцов, причем Украина как государство, украинские юридические лица и украинские граждане окажутся в самом ее конце.

Первыми в очереди за компенсациями будут стоять крупные транснациональные корпорации, сначала с американскими, а за ними — с европейскими корнями. Именно они чувствуют себя в американской судебной системе как рыба в воде. И, очевидно, львиная доля заблокированных Америкой российских активов достанется именно таким крупным компаниям.

Пострадавшие из Бучи, Бородянки, Гостомеля, Мариуполя, Харькова и других городов Украины рядом с такими мощными истцами будут иметь минимальные шансы на получение хотя бы мизерного процента справедливой компенсации.

Можно ли исправить ситуацию?

Можно. Пока это лишь проект, и законодательные процедуры в Конгрессе США предусматривают возможность внесения правок.

Украинское государство должно срочно включить дипломатию, задействовать специалистов-юристов по международному праву, парламентариев, общественных активистов, украинскую диаспору в Америке, влиятельную прессу для активного лоббирования наших интересов в Вашингтоне.

Надо добиться внесения в законопроект правок, которые гарантировали бы приоритетность выплаты компенсаций украинским истцам.

Как вариант, можно было бы требовать законодательного введения для Украины определенной квоты в процентах от суммы заблокированных российских активов.

Также для представительства интересов большого количества украинских граждан было бы целесообразно создать специальный фонд, по примеру созданного для компенсаций семьям пострадавших от террористических актов 11 сентября 2001 года.