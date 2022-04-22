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Бездумная исполнительность

Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
22 апреля 2022 Просмотров: 142 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл., поэтому Национальный банк Украины уточнил ограничения на трансграничные операции граждан, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала из страны в условиях военного положения, сообщили в регуляторе.

Почему нужны изменения, беря во внимание военное время

По оценкам Национального банка, соответствующие изменения будут способствовать улучшению конъюнктуры валютного рынка, что является необходимой предпосылкой для ослабления ограничений и в дальнейшем, а также уменьшению давления на международные резервы Украины.

"Начиная с конца марта, спрос и предложение по экспортно-импортным операциям клиентов на валютном рынке являются в целом сбалансированными. В то же время значительные объемы покупки валюты банками для расчетов с международными платежными системами создают определенное дополнительное давление на валютный рынок. В частности, в марте объем чистых перечислений иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем составил 1,7 млрд долл. США, а с начала апреля (по состоянию на 18 апреля) - 0,9 млрд долл. США", - сообщили в Нацбанке.

Необходимость в проведении расчетов с международными платежными системами, как отмечается, возникает, в частности, вследствие использования платежных карт для оплаты операций "quasi cash". "Они преимущественно осуществляются, чтобы обойти действующие ограничения Национального банка, в частности для инвестирования за границу, которое в условиях военного положения запрещено. Следовательно, соответствующие операции следует трактовать как приводящие к непродуктивному выводу капитала из страны. Как следствие, Национальный банк временно частично ограничил возможности осуществления таких операций", - пояснили в НБУ.

Что изменилось

Физические лица смогут покупать активы, которые напрямую конвертируются (обмениваются) на денежные средства и относящиеся к операциям "quasi cash", используя лишь собственную иностранную валюту. Лимит на такие операции - 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте). Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P-переводы.

Указанные безналичные операции разрешено осуществлять с использованием платежных карточек, эмитированных к счетам, открытым в иностранной валюте.

Указано, что к операциям "quasi cash" относятся: пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и тому подобное.

"Для поддержки вынужденных переселенцев с Украины определено, что физические лица также имеют возможность в рамках отдельного лимита в 100 тыс. грн в месяц осуществлять трансграничные Р2Р-переводы со счетов, открытых в банках в национальной валюте. Однако осуществление операций "quasi cash" с соответствующих счетов временно запрещено", - отметили в НБУ.

Внедренные изменения, как отмечается, не касаются использования платежных карточек за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут осуществляться без ограничений.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения»

Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл., поэтому Национальный банк Украины уточнил ограничения на трансграничные операции граждан, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала из страны в условиях военного положения, сообщили в регуляторе.

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