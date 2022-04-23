Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики

Украина полностью обеспечена продовольствием для внутренних нужд, заявил первый заместитель Министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Об этом сообщает "Аграрии разом" в пятницу, 22 апреля.

По данным Минагрополитики, Украина полностью обеспечена для своих внутренних нужд молоком и молокопродуктами, зерновыми, зернобобовыми и растительными, яйцами, мясом и мясопродуктами. Подорожание некоторых групп продуктов обусловлено нарушением путей доставок из-за военных действий, зато цены на энергоносители более-менее стабильны, отмечают в ведомстве.

"Сейчас цены на энергоресурсы более или менее стабильны. Логистические цепи восстановлены. Дефицита сырья нет. Поэтому при отсутствии других форс-мажорных факторов и без влияния активной фазы войны мы не видим оснований для роста цен. Напротив, на определенные сезонные продукты они снизятся", – подчеркнул Высоцкий.

В прошлом году Украина собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур объемом в 106 млн тонн, указал он.