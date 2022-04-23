|23 апреля 2022
|Просмотров: 114
|
Россия утратит шестое место среди экономик мира в 2024 году, ее опередит по паритету покупательной способности Индонезия.
Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда.
В 2024 году доля российского ВВП в общемировом, рассчитанная по ППС, снизится до 2,52%, а доля Индонезии достигнет 2,61%.
ППС дает возможность сопоставить ВВП разных стран с поправкой на курсы валют. Эксперты МВФ подсчитали, что по итогам 2022 года этот показатель для России снизится до 2,72%, по итогам прошлого года он составлял 3,07%.
Горизонт апрельского прогноза МВФ – 2027 год, к этому сроку доля России в мировой экономике по ППС может снизиться до 2,34%.
Прогноз МВФ, опубликованный в октябре 2021 года, сохранял за Россией шестое место, тогда эксперты оценивали долю страны в мировом ВВП в 2,84% в 2026 году, на 0,4 процентных пункта больше, чем в апрельском прогнозе.
По данным МВФ, своего пика доля России в глобальной экономике достигала в 2008 году — 3,68%.
В 2019 году МВФ прогнозировал, что Индонезия обгонит Россию по доле в ВВП по ППС. Однако прогноз не сбылся – в пандемийном 2020 году ВВП России сократился на 2,7%, а в 2021 году вырос на 4,7%.
МВФ отмечает, что ВВП России сократится на 8,5% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.
23 апреля 2022
• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
• 28 апреля генсек ООН посетит Украину
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
21 апреля 2022
• Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата
• В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны
• Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?
• Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
• Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
20 апреля 2022
• ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов
• Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
• В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая
• Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
• Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии
19 апреля 2022
• Как украинцам покроют 100% вкладов во время войны – глава Фонда гарантирования
• США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
• На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию
• ВСУ дважды остановили попытки наступления оккупантов возле Авдеевки. Продолжаются обстрелы Марьинки
• Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи
• Украинцы снова могут пересекать госграницу по внутренним паспортам
• В Украине отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники
— 23 апреля 2022 —
Война в Украине уже повлияла на около 25% мировой торговли зерновыми и привела к росту мировых цен, продовольственной инфляции и снижению доступа к продуктам питания в странах-импортерах Украины и России.
— 23 апреля 2022 —
Правительство Украины выплатило 1,1 миллиарда долларов гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по 6,5 тысячи гривен по программе єПідтримка. Об этом заявил в пятницу в Вашингтоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— 23 апреля 2022 —
Украина полностью обеспечена продовольствием для внутренних нужд, заявил первый заместитель Министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Об этом сообщает "Аграрии разом" в пятницу, 22 апреля.
— 22 апреля 2022 —
На послевоенное восстановление Украины в долгосрочной перспективе понадобится не менее 600 миллиардов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Приветствую, гость! Вход
23 апреля 2022
• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
• 28 апреля генсек ООН посетит Украину
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
21 апреля 2022
• Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата
• В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны
• Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?
• Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
• Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
20 апреля 2022
• ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов
• Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
• В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая
• Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
• Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии
19 апреля 2022
• Как украинцам покроют 100% вкладов во время войны – глава Фонда гарантирования
• США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
• На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию
• ВСУ дважды остановили попытки наступления оккупантов возле Авдеевки. Продолжаются обстрелы Марьинки
• Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи
• Украинцы снова могут пересекать госграницу по внутренним паспортам
• В Украине отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ»
Россия утратит шестое место среди экономик мира в 2024 году, ее опередит по паритету покупательной способности Индонезия.