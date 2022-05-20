НБУ отменил ограничение курса для продажи наличной валюты в банках

|20 мая 2022
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Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Также отменены аналогичные ограничения на установление курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.
Отметим, что официальный курс гривни по отношению к доллару остается фиксированным – на уровне 29,25 гривни за доллар.
"Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций", – отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.
Он добавил, что это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.
Кроме того, НБУ временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте со 100 тыс. грн, как было до сих пор. Регулятор считает, что это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит, "защитить международные резервы Украины".
В то же время лимит на снятие наличных с валютных счетов неизменен – 100 тысяч грн в эквиваленте. Изменения не касаются использования карт за границей для оплаты товаров или услуг.
Национальный банк также запретил банкам проводить операции, нарушающие уже введенные ограничения или способствующие их избеганию. Например, переводить средства с целью предоставления кредитов нерезидентам (кроме финансовых учреждений), предоставлять кредиты юрлицам в гривне для погашения кредитов в иностранной валюте, а также изменять валюту исполнения кредитных договоров, заключенных с юрлицами (кроме банков) из иностранной валюты на гривню.
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Комментарии к статье «НБУ отменил ограничение курса для продажи наличной валюты в банках»
Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.