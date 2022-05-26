|26 мая 2022
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Ежемесячно Украине нужно 5 млрд долларов для функционирования бюджета, и за три месяца с этой целью Национальный банк "напечатал" уже 120 млрд грн, или 4,1 млрд долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Источниками финансирования государственного бюджета с начала полномасштабной войны РФ против Украины в первую очередь являются военные облигации и международная помощь – всего за два месяца поступило 13,8 млрд долл., или 404,2 млрд грн.
Так, больше всего бюджет профинансировал Национальный банк – регулятор "напечатал" из-за выкупа военных облигаций 120 млрд грн. Таким образом, в мае НБУ провел эмиссию 50 млрд грн – ровно столько, сколько и в апреле. Еще 89,9 млрд грн поступило от продажи военных ОВГЗ другим инвесторам.
Также 41,3 млрд грн поступило от Международного валютного фонда в виде кредита.
От США, Британии, Италии, Швеции, Дании, Норвегии, Австрии, Латвии, Литвы и Исландии Украина получила средства в виде грантов, то есть безвозвратной помощи. Из общей суммы помощи в 13,8 млрд. долларов, Украина 1,35 млрд. долларов получила именно в виде грантов.
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Комментарии к статье «За три месяца полномасштабной войны Нацбанк "напечатал" уже 120 миллиардов гривень»
Ежемесячно Украине нужно 5 млрд долларов для функционирования бюджета, и за три месяца с этой целью Национальный банк "напечатал" уже 120 млрд грн, или 4,1 млрд долларов.