|8 июня 2022
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Украина, несмотря на беспрецедентные вызовы, успешно провела посевную компанию: засеяно 75% прошлогодних площадей.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.
"В рамках программы льготных кредитов "5-7-9" для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей банки выдали 38,5 млрд грн. Из них – 24 млрд грн по программе государственных портфельных гарантий", – написал премьер.
По его словам, теперь приступают к подготовке к сбору урожая.
Шмыгаль назвал основные вызовы, стоящие сейчас перед аграриями:
"Во время совещания дал задание профильным министерствам и ВГА обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая.
Правительство приняло все меры, чтобы успешно провести самую сложную в истории посевную кампанию. Теперь должны не менее успешно провести жатву и сбор урожая", - резюмировал Шмыгаль.
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• НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%
• Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022
1 июня 2022
• За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК
• В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке
• В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей
• За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП
• В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны
• НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"
31 мая 2022
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Комментарии к статье «В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей»
Украина, несмотря на беспрецедентные вызовы, успешно провела посевную компанию: засеяно 75% прошлогодних площадей.