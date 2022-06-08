 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей
8 июня 2022 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украина, несмотря на беспрецедентные вызовы, успешно провела посевную компанию: засеяно 75% прошлогодних площадей.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

"В рамках программы льготных кредитов "5-7-9" для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей банки выдали 38,5 млрд грн. Из них – 24 млрд грн по программе государственных портфельных гарантий", – написал премьер.

По его словам, теперь приступают к подготовке к сбору урожая.

Шмыгаль назвал основные вызовы, стоящие сейчас перед аграриями:

  • необходимость вывоза урожая. По словам Шмыгаля, Мининфраструктуры прорабатывает мероприятия по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Он напомнил, что из-за блокирования Россией украинских портов в Украине остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур.
  • сохранение нового урожая. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы для хранения на 10-15 млн тонн, добавил премьер.
  • обеспечение горючего для аграриев.

"Во время совещания дал задание профильным министерствам и ВГА обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая.

Правительство приняло все меры, чтобы успешно провести самую сложную в истории посевную кампанию. Теперь должны не менее успешно провести жатву и сбор урожая", - резюмировал Шмыгаль.
По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 июня 2022

В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью

Сервис Viber продолжает работать на оккупированном Донбассе после запрета "властями ДНР/ЛНР"

Помощь ООН будут распределять в Украине с помощью программного обеспечения Uber

В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей

Инфраструктура в Луганской области разрушена на 100%. Но отстроить можно за 7 лет

5 июня 2022

Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА

Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали

Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине

4 июня 2022

Война заставила покинуть свои дома почти 14 млн украинцев - ООН

Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ

Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине

Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев

Авиация ВСУ осуществила 1000 налетов за 100 дней

Флаг Украины, развивавшийся над "Азовсталью", передали в музей

В ЕС готовят общеевропейское признание водительских прав украинских беженцев

3 июня 2022

За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией

Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий

ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта

На оккупированном Донбассе заблокировали Viber

2 июня 2022

В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"

Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины

Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%

НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%

Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022

1 июня 2022

За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК

В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке

В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей

За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП

В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны

НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"

31 мая 2022

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

Также в разделе

Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали

— 5 июня 2022 —

В Верховной раде согласовали законопроект о списании долгов за имущество граждан, уничтоженное во время войны. Документ одобрили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко.

Читать далее ⇒

Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ

— 4 июня 2022 —

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25%. Это поможет удерживать стабильный курс гривны и защитить доходы и сбережения граждан от обесценивания.

Читать далее ⇒

ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта

— 3 июня 2022 —

Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта направляется на европейский рынок. Это поможет восстановлению украинского бизнеса, который пострадал вследствие российской агрессии.

Читать далее ⇒

Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%

— 2 июня 2022 —

Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в РФ: до 648 тыс баррелей в сутки в июле и до 648 тыс баррелей в сутки в августе.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей»

Украина, несмотря на беспрецедентные вызовы, успешно провела посевную компанию: засеяно 75% прошлогодних площадей.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

Остановлена работа Славянской ТЭС

Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью

Сервис Viber продолжает работать на оккупированном Донбассе после запрета "властями ДНР/ЛНР"

Помощь ООН будут распределять в Украине с помощью программного обеспечения Uber

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА

За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией

Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине

Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022

"Реал" минимально одолел "Ливерпуль" и победил в пятом финале Лиги чемпионов за 10 лет

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 июня 2022

В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью

Сервис Viber продолжает работать на оккупированном Донбассе после запрета "властями ДНР/ЛНР"

Помощь ООН будут распределять в Украине с помощью программного обеспечения Uber

В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей

Инфраструктура в Луганской области разрушена на 100%. Но отстроить можно за 7 лет

5 июня 2022

Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА

Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали

Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине

4 июня 2022

Война заставила покинуть свои дома почти 14 млн украинцев - ООН

Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ

Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине

Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев

Авиация ВСУ осуществила 1000 налетов за 100 дней

Флаг Украины, развивавшийся над "Азовсталью", передали в музей

В ЕС готовят общеевропейское признание водительских прав украинских беженцев

3 июня 2022

За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией

Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий

ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта

На оккупированном Донбассе заблокировали Viber

2 июня 2022

В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"

Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины

Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%

НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%

Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022

1 июня 2022

За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК

В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке

В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей

За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП

В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны

НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"

31 мая 2022

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top