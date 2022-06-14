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Бездумная исполнительность

Какой отпуск у учителей во время военного положения и сумма материальной помощи
14 июня 2022 Просмотров: 22 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Продолжительность отпуска педагогических работников во время действия военного положения составляет 24 календарных дня. Они имеют право на материальную помощь на оздоровление в размере месячного должностного оклада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда).

Продолжительность ежегодного отпуска педагогических работников

Как отмечается в разъяснении, в соответствии со статьей 6 Закона Украины "Об отпусках" педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 14.04.1997 № 346.

В соответствии с порядком педагогическим работникам учреждений образования и учебных (педагогических) частей (подразделений) других учреждений и заведений ежегодный основной отпуск полной продолжительности в первый и последующие годы предоставляется в период летних каникул независимо от времени принятия их на работу.

График предоставления отпусков педагогическим работникам составляется с учетом возможности проведения регулярных консультаций для учащихся, сдача экзаменов которыми перенесена на осень.

По желанию педагогических работников часть ежегодного основного отпуска заменяется денежной компенсацией при возможности обеспечения их в соответствующий период работой.

При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного основного отпуска не должна быть меньше 24 календарных дня.

"Таким образом, поскольку в соответствии со статьей 12 законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в период действия военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня, остаток основного ежегодного отпуска может быть заменен денежной компенсацией, в том числе при увольнении, или он может быть предоставлен в другой каникулярный период", - говорится в разъяснении.

Размер материальной помощи

Как отметили в ведомстве, педагогические работники имеют право на материальную помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска во время действия военного положения.

Статьей 57 Закона Украины "Об образовании" предусмотрено, что государство обеспечивает педагогическим и научно-педагогическим работникам, в частности, выплату помощи на оздоровление в размере месячного должностного оклада (ставки заработной платы) при предоставлении ежегодного отпуска.

"Действующее законодательство не предусматривает отмену указанной нормы во время военного положения", - говорится в разъяснении.
По материалам: РБК-Украина

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Продолжительность отпуска педагогических работников во время действия военного положения составляет 24 календарных дня. Они имеют право на материальную помощь на оздоровление в размере месячного должностного оклада.

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