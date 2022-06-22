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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В мае банки сработали с прибылью 6,1 млрд гривен
21 июня 2022 Просмотров: 913 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В мае текущего года прибыль банков составил 6,116 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Если в январе-апреле убыток банков составлял 7,426 млрд гривен, то в январе-мае – 1,310 млрд гривен.

Отмечается, что платежеспособные банки получили 1,3 млрд гривен чистого убытка за январь – май 2022 по сравнению с 23,8 млрд гривен чистой прибыли за январь – май 2021 года.

Доходы банков выросли на 15% по сравнению с результатом января – мая 2021 года и составили 116,5 млрд гривен, расходы – на 51% до 117,8 млрд гривен, в том числе отчисления в резервы выросли в 8,2 раза до 39,2 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-марте 2022 года банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат 160 млн гривен из-за полученного в марте чистого убытка в размере 10,07 млрд гривен.

В 2021 году прибыль банков составила рекордные 77,5 млрд гривен.

В 2020 году прибыль банков сократилась на 29% до 41,3 млрд гривен.

В 2019 году платежеспособные банки получили 59,634 млрд гривен чистой прибыли.

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Комментарии к статье «В мае банки сработали с прибылью 6,1 млрд гривен»

В мае текущего года прибыль банков составил 6,116 млрд гривен.

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