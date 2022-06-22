НБУ за день напечатал 70 млрд гривен - СМИ

Национальный банк продолжает финансировать бюджет с помощью выпуска военных облигаций. Всего за один день было напечатано 70 млрд гривен, пишет Экономическая правда в среду, 22 июня.

"9 июня НБУ лишь за один день напечатал для бюджета 70 млрд грн., а с начала широкомасштабного вторжения регулятор перечислил Минфину уже 190 млрд грн", - сказано в сообщении.

Издания напоминает, что в условиях войны Украина потеряла более двух третей поступлений в бюджет, из-за чего центробанк стал главным "спонсором" финансирования расходов на войну.

"Хотя за такое почетное звание украинцам придется заплатить высокую цену в виде обесцененных гривневых доходов и сбережений", - отмечает издание.