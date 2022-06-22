|22 июня 2022
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Национальный банк продолжает финансировать бюджет с помощью выпуска военных облигаций. Всего за один день было напечатано 70 млрд гривен, пишет Экономическая правда в среду, 22 июня.
"9 июня НБУ лишь за один день напечатал для бюджета 70 млрд грн., а с начала широкомасштабного вторжения регулятор перечислил Минфину уже 190 млрд грн", - сказано в сообщении.
Издания напоминает, что в условиях войны Украина потеряла более двух третей поступлений в бюджет, из-за чего центробанк стал главным "спонсором" финансирования расходов на войну.
"Хотя за такое почетное звание украинцам придется заплатить высокую цену в виде обесцененных гривневых доходов и сбережений", - отмечает издание.
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13 июня 2022
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Комментарии к статье «НБУ за день напечатал 70 млрд гривен - СМИ»
Национальный банк продолжает финансировать бюджет с помощью выпуска военных облигаций. Всего за один день было напечатано 70 млрд гривен, пишет Экономическая правда в среду, 22 июня.