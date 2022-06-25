|25 июня 2022
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Антимонопольный комитет разрешил акционерному обществу "Укрпочта" купить Альпари Банк.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.
"АМКУ предоставил "Укрпочте" разрешение на приобретение Альпари Банка. В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно "Укрпочта", очень важно появление современных банковских услуг. "Укрпочта" взялась за эту задачу. А еще за задачу сэкономить средства стране, которой важна каждая гривна в бюджете. До 10 миллиардов гривен за 3-4 года!...Готовим последний шаг – решение НБУ", - написал он.
Как сообщали Українськi Новини, в феврале Национальный банк получил от акционерного общества "Укрпочта" пакет документов на покупку Альпари Банка.
100% акций Альпари Банка принадлежит Бахтари Хедаятоллаху Муссе.
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25 июня 2022
• АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк
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• Укрпошта готовит презентацию марки, посвященной олицетворению мечты
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• Стало известно, когда McDonalds и другие популярные бренды вернутся в Украину
24 июня 2022
• ВР решила узаконить запрет на выезд мужчин во время войны
• Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно
• Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих
23 июня 2022
• Украина официально стала кандидатом в члены ЕС
22 июня 2022
• Мэр Славянска Вадим Лях: «Есть ощущение одной длинной недели, которая длится уже 111 дней подряд»
• НБУ за день напечатал 70 млрд гривен - СМИ
• Украина потеряет от 7% населения: социологи озвучили прогноз
• Начались выплаты вкладчикам обанкротившегося Мегабанка: как получить деньги
21 июня 2022
• В Польше появятся новые выплаты для украинцев: что нужно знать
• В мае банки сработали с прибылью 6,1 млрд гривен
• Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых
• ПриватБанк начал выплаты компенсаций украинцам: кто получит деньги от Красного Креста
• Журналист РФ продал свою нобелевскую медаль для помощи Украине
• Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании
20 июня 2022
• Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе
• Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ
• Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения
• Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ
19 июня 2022
• Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование
• Названо место и дата реванша Усика и Джошуа
• Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев
• Рада запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве
• Во всех новых зданиях должны быть бомбоубежища – Верховная Рада приняла закон
18 июня 2022
• В Украине введут цифровое растаможивание автомобилей за 5 минут
• Украина завершила посевную кампанию
• После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно
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Антимонопольный комитет разрешил акционерному обществу "Укрпочта" купить Альпари Банк.