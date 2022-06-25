АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"АМКУ предоставил "Укрпочте" разрешение на приобретение Альпари Банка. В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно "Укрпочта", очень важно появление современных банковских услуг. "Укрпочта" взялась за эту задачу. А еще за задачу сэкономить средства стране, которой важна каждая гривна в бюджете. До 10 миллиардов гривен за 3-4 года!...Готовим последний шаг – решение НБУ", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Национальный банк получил от акционерного общества "Укрпочта" пакет документов на покупку Альпари Банка.

100% акций Альпари Банка принадлежит Бахтари Хедаятоллаху Муссе.