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Бездумная исполнительность

АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк
25 июня 2022 Просмотров: 119 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Антимонопольный комитет разрешил акционерному обществу "Укрпочта" купить Альпари Банк.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"АМКУ предоставил "Укрпочте" разрешение на приобретение Альпари Банка. В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно "Укрпочта", очень важно появление современных банковских услуг. "Укрпочта" взялась за эту задачу. А еще за задачу сэкономить средства стране, которой важна каждая гривна в бюджете. До 10 миллиардов гривен за 3-4 года!...Готовим последний шаг – решение НБУ", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Национальный банк получил от акционерного общества "Укрпочта" пакет документов на покупку Альпари Банка.

100% акций Альпари Банка принадлежит Бахтари Хедаятоллаху Муссе.

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Антимонопольный комитет разрешил акционерному обществу "Укрпочта" купить Альпари Банк.

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