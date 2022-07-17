В Україні запровадять мінімальні норми соціального забезпечення та видаватимуть адресну соцдопомогу

|17 июля 2022
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Міністерство соціальної політики завершує роботу над проєкт закону про універсальну державну соціальну допомогу, яка створить умови для забезпечення мільйонів українців - інвалідів, пенсіонерів, сімей з дітьми, гарантованими мінімальними нормами соціального забезпечення. Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
За її словами, законопроєкт торкнеться щонайменше 7 млн українців.
«Мінсоцполітики завершує роботу над проєктом закону про універсальну державну соціальну допомогу. У цьому законопроєкті майже 2 мільйони родин, які виховують дітей, понад 5 мільйонів літніх людей та людей з інвалідністю одержать відповідь, на яку гарантовану державою допомогу вони мають право", - розповіла Лазебна.
Законопроєкт покликаний виконати умову Конвенції Міжнародної організації праці 102 про мінімальні норми соціального забезпечення, повідомила очільниця Мінсоцполітики.
Вочевидь, зробити це планується через впровадження універсальної соціальної допомоги, яка консолідує різні види державної допомоги, передбачені наразі у понад 10 нормативних актах.
Раніше в Мінсоцполітики розповідали, що впровадження універсальної соціальної допомоги буде залежати від рівня доходів та складу домогосподарства, і гарантуватиме мінімально необхідний для життя рівень насамперед непрацездатним людям.
Її пропонується впровадити на заміну розгалуженій системі соціальних виплат, які часто призначаються відповідно до законодавчих статусів, що є спадком радянських підходів. Універсальна соцдопомога забезпечить максимальну адресність, її буде легко адмініструвати, цифровізувати, а також проводити її верифікацію.
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Міністерство соціальної політики завершує роботу над проєкт закону про універсальну державну соціальну допомогу, яка створить умови для забезпечення мільйонів українців - інвалідів, пенсіонерів, сімей з дітьми, гарантованими мінімальними нормами соціального забезпечення. Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.