Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

При цьому за грудень 2022 року цей показник збільшився на 58,4 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізосіб на початок січня 2023 року:

вклади у національній валюті – 654 млрд грн (+42,2 млрд грн за грудень);

вклади в іноземній валюті - 397,5 млрд грн (+16,2 млрд грн за грудень).

Співвідношення гривневих вкладів до валютних протягом 2022 року майже не змінилося: відповідно 62,6% і 37,4% на початку року проти 62,2% і 37,8% наприкінці.

"Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 січня 2023 року становила3,0%, а сума їх вкладів склала 118,8 млрд грн (11,3% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

"У 2022 році, як і в 2021 та 2020 роках, зафіксовано збільшення суми вкладів громадян в банках-учасниках Фонду. Якщо порівнювати з показником, який ми мали на 1 січня 2022 року (675,6 млрд грн), то річний приріст склав 375,9 млрд грн або 55,6%.

Є кілька чинників, які зумовили це зростання. По-перше, з 13 квітня 2022 року "Ощадбанк" став учасником Фонду і це додало до нашої звітності 129,7 млрд грн. Другий чинник - переоцінка гривневого еквіваленту валютних вкладів внаслідок зростання курсу іноземної валюти (+95,5 млрд грн).

Та найголовніше - ми фіксуємо реальне збільшення залишків коштів на рахунках фізосіб та ФОПів (+150,7 млрд грн). При цьому реальне зростання гривневих вкладів склало +139,2 млрд грн, а валютних становило +11,5 млрд грн", - пояснила заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Станом на 1 січня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 67 банків.