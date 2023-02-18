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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
18 февраля 2023 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Упродовж 2022 року внутрішньо переміщені особи отримали від уряду 53,5 млрд грн допомоги. Цього року виплати автоматично продовжуються.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"У 2022 році ми виплатили для ВПО 53,5 млрд грн. Цього року ми автоматично такі виплати продовжили", - розповів Шмигаль.

За його словами, цьогоріч так само будуть повною мірою продовжуватися виплати субсидій найбільш вразливим категоріям.

Нагадаємо:

Уряд цьогоріч продовжить повною мірою виплачувати субсидії найбільш вразливим категоріям. Субсидії отримують 2,3 млн домогосподарств.

У березні уряд проведе індексацію пенсій на 20% - під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.

По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль»

Упродовж 2022 року внутрішньо переміщені особи отримали від уряду 53,5 млрд грн допомоги. Цього року виплати автоматично продовжуються.

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