Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль

|18 февраля 2023
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Упродовж 2022 року внутрішньо переміщені особи отримали від уряду 53,5 млрд грн допомоги. Цього року виплати автоматично продовжуються.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"У 2022 році ми виплатили для ВПО 53,5 млрд грн. Цього року ми автоматично такі виплати продовжили", - розповів Шмигаль.
За його словами, цьогоріч так само будуть повною мірою продовжуватися виплати субсидій найбільш вразливим категоріям.
Нагадаємо:
Уряд цьогоріч продовжить повною мірою виплачувати субсидії найбільш вразливим категоріям. Субсидії отримують 2,3 млн домогосподарств.
У березні уряд проведе індексацію пенсій на 20% - під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.
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13 февраля 2023
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• В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів
12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
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5 февраля 2023
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• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
• Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців
• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
• Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі
• У Німеччині можуть повернути термінову військову службу
• Срочная заправка картриджей для принтеров
• Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція
4 января 2023
• Хорватія стала 20-им членом єврозони
• Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України
• В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему
• Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ
3 января 2023
• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
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Комментарии к статье «Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль»
Упродовж 2022 року внутрішньо переміщені особи отримали від уряду 53,5 млрд грн допомоги. Цього року виплати автоматично продовжуються.