|13 августа 2020
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Матчи Лиги чемпионов 2019/20 еще не подошли к концу, а в швейцарском Ньоне уже прошла жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги чемпионов 2020/21. В квалификации команды поделены на два пути - чемпионов и нечемпионов.
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Об этом функционер сообщил лично на своей странице в Фейсбуке. В сообщении Андрей отметил, что круг контактных лиц четко обозначен. Каждый из этих людей проходит обследование и отправлен домой на самоизоляцию.
Также Андрей признался, что чувствует себя нормально, и хочет работать в удаленном режиме. Он все время остается на связи со своими подчиненными.
Тем временем, УАФ неукоснительно соблюдает карантинный режим. Сотрудники Дома футбола располагают дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты.
Павелко в конце своего сообщения добавил, что у него боевой настрой, и президент надеется выздороветь как можно скорее.
Напомним, что недавно у полузащитника “Зари” Дмитрия Иванисени тест на коронавирус также оказался положительным.
Киевское “Динамо” https://sportarena.com/football/team/3305/news/ начнет матчи с пути нечемпионов - Q3. В раунде Q2 примут участие 6 команд, разделенных на 3 пары. После жеребьевки стало известно, кто именно выступит против киевлян. Итак, возможные соперники “Динамо” в пути Q3 Лиги чемпионов:
В пути Q2 участвует 20 клубов, которые разделены на 10 пар. Среди них - 17 победителей Q1, и 3 команды с пути Q2:
13 августа 2020
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• В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов
• Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста
• Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран
• Президент УАФ заразился коронавирусом
• В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные
10 августа 2020
• НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений
• Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе
• В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%
• В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы
7 августа 2020
• Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций
• В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс.
• Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года
• Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy
• Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 августа 2020
• Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе
• За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен
• УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR
• Для украинцев открыты границы 38 стран
5 августа 2020
• Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила
• Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров
• Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты
• Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua
• Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ
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• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
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