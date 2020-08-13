Президент УАФ заразился коронавирусом

Матчи Лиги чемпионов 2019/20 еще не подошли к концу, а в швейцарском Ньоне уже прошла жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги чемпионов 2020/21. В квалификации команды поделены на два пути - чемпионов и нечемпионов.

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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко болен коронавирусом

Об этом функционер сообщил лично на своей странице в Фейсбуке. В сообщении Андрей отметил, что круг контактных лиц четко обозначен. Каждый из этих людей проходит обследование и отправлен домой на самоизоляцию.

Также Андрей признался, что чувствует себя нормально, и хочет работать в удаленном режиме. Он все время остается на связи со своими подчиненными.

Тем временем, УАФ неукоснительно соблюдает карантинный режим. Сотрудники Дома футбола располагают дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты.

Павелко в конце своего сообщения добавил, что у него боевой настрой, и президент надеется выздороветь как можно скорее.

Напомним, что недавно у полузащитника “Зари” Дмитрия Иванисени тест на коронавирус также оказался положительным.

Кто стал потенциальным соперником “Динамо” в Лиге чемпионов

Киевское “Динамо” https://sportarena.com/football/team/3305/news/ начнет матчи с пути нечемпионов - Q3. В раунде Q2 примут участие 6 команд, разделенных на 3 пары. После жеребьевки стало известно, кто именно выступит против киевлян. Итак, возможные соперники “Динамо” в пути Q3 Лиги чемпионов:

Французский “Ренн”. Клуб может пройти в группу, есть освободится вакансия чемпиона Лиги Европы.

Победитель пары АЗ “Алкмар” (Нидерланды) - “Виктория” (Плзень, Чехия).

Победитель пары “Локомотив” (Загреб, Хорватия) - “Рапид” (Вена, Австрия).

Греческий “ПАОК”, если переиграет турецкий “Бешикташ”.

В пути Q2 участвует 20 клубов, которые разделены на 10 пар. Среди них - 17 победителей Q1, и 3 команды с пути Q2: