 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Президент УАФ заразился коронавирусом

Татьяна Ковалева
13 августа 2020 Просмотров: 68  

Матчи Лиги чемпионов 2019/20 еще не подошли к концу, а в швейцарском Ньоне уже прошла жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги чемпионов 2020/21. В квалификации команды поделены на два пути - чемпионов и нечемпионов.

В Новостях футбола https://sportarena.com/football/ Вы первыми узнаете о самых свежих событиях АПЛ, Серии А, Лиги 1, Ла Лиги, УПЛ, Еврокубков и других чемпионатов. Только захватывающие интервью, только подробные аналитические обзоры матчей, только достоверная информация - все это Вы найдете на нашем сайте. 

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко болен коронавирусом

Об этом функционер сообщил лично на своей странице в Фейсбуке. В сообщении Андрей отметил, что круг контактных лиц четко обозначен. Каждый из этих людей проходит обследование и отправлен домой на самоизоляцию. 

Также Андрей признался, что чувствует себя нормально, и хочет работать в удаленном режиме. Он все время остается на связи со своими подчиненными. 

Тем временем, УАФ неукоснительно соблюдает карантинный режим. Сотрудники Дома футбола располагают дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты. 

Павелко в конце своего сообщения добавил, что у него боевой настрой, и президент надеется выздороветь как можно скорее. 

Напомним, что недавно у полузащитника “Зари” Дмитрия Иванисени тест на коронавирус также оказался положительным. 

Кто стал потенциальным соперником “Динамо” в Лиге чемпионов 

Киевское “Динамо” https://sportarena.com/football/team/3305/news/ начнет матчи с пути нечемпионов - Q3. В раунде Q2 примут участие 6 команд, разделенных на 3 пары. После жеребьевки стало известно, кто именно выступит против киевлян. Итак, возможные соперники “Динамо” в пути Q3 Лиги чемпионов:

  • Французский “Ренн”. Клуб может пройти в группу, есть освободится вакансия чемпиона Лиги Европы. 
  • Победитель пары АЗ “Алкмар” (Нидерланды) - “Виктория” (Плзень, Чехия).
  • Победитель пары “Локомотив” (Загреб, Хорватия) - “Рапид” (Вена, Австрия).
  • Греческий “ПАОК”, если переиграет турецкий “Бешикташ”. 

В пути Q2 участвует 20 клубов, которые разделены на 10 пар. Среди них - 17 победителей Q1, и 3 команды с пути Q2:

  • “Динамо” Загреб (Хорватия).
  • “Янг Бойз” (Швейцария). 
  • “Мидтьюлланд” (Дания).

Последние новости

13 августа 2020

На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет

Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия

Современные методы реставрации зубов

В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов

Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста

Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

Президент УАФ заразился коронавирусом

В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные

10 августа 2020

НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений

Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе

В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%

В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы

7 августа 2020

Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций

В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс.

Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года

Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy

Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье

6 августа 2020

Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

Для украинцев открыты границы 38 стран

5 августа 2020

Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты

Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

3 августа 2020

Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки

В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом

Также в разделе

Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста

— 13 августа 2020 —

"Динамо" попросило у итальянского "Наполи" за защитника Виталия Миколенко 35 млн евро. Об этом сообщает Ilnapolionline.

Читать далее ⇒

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

— 6 августа 2020 —

Украинская ассоциация футбола начала подготовку второй группы арбитров для работы с VAR в чемпионате и Кубке Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Читать далее ⇒

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

— 3 августа 2020 —

Донецкий "Шахтер" планировал открыть памятник Мирче Луческу на его 75-летие, но отказался от этой идеи. За шесть дней до юбилейной даты тренер возглавил принципиального соперника "горняков" - киевское "Динамо".

Читать далее ⇒

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

— 30 июля 2020 —

Портал Transfermarkt составил рейтинг из 10-ти футболистов, которые чаще всего не реализовывали 11-метровые удары в 21-м веке во всех турнирах.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Современные методы реставрации зубов

Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет

Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов

НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

13 августа 2020

На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет

Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия

Современные методы реставрации зубов

В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов

Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста

Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

Президент УАФ заразился коронавирусом

В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные

10 августа 2020

НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений

Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе

В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%

В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы

7 августа 2020

Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций

В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс.

Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года

Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy

Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье

6 августа 2020

Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

Для украинцев открыты границы 38 стран

5 августа 2020

Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты

Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

3 августа 2020

Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки

В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top