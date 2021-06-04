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Бездумная исполнительность

Новости бокса: что будет интересно знать

Татьяна Ковалева
4 июня 2021 Просмотров: 48  
Александр Усик и Энтони Джошуа получили дополнительное время от Всемирной боксерской организации (WBO) для подписания контракта на бой.

Бокс – это серьезный вид спорта, который получил большую популярность. Многие занимаются боксом. Еще большее количество людей следит за его новостями. Новости бокса – это всегда интересно и увлекательно.

Даже если вы не профессиональный спортсмен, то при просмотре поединков все равно будет переживать и вовлекаться в игру. Особенно интересно смотреть интервью профессионалов, которые показывают зрителям и слушателям больше подробностей о том, как все устроено изнутри. Таким образом, слушатель будто бы становится частью всего этого большого действа.

Профессиональный бокс: что интересного происходит

Одной из последних новостей профессионального бокса стало интервью Александра Красюка для YouTube-канала «Andrey Burenok о бизнесе». В данном случае:

  • велись диалоги и дискуссии по поводу разделения гонорара между боксерами;
  • респондент уведомил про суммы, о которых вообще идет речь.

Также здесь вы можете услышать и про намечающийся бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Александру задавали вопросы о коррупции в боксе, на которые он ответил.

Красюк рассказал зрителям о том, как договариваются о проведение боя. По его словам, все начинается с простого предложения, а дальше уже начинаются более детальные обсуждения, в частности, возможной прибыли от поединка. Как сообщает Александр, основные доходы зависят от телевидения и купленных билетов на бой. К ситуации с билетами стоит прибавить, что тут все не так просто. Результат будет зависеть от ситуации в мире, ведь еще точно неизвестно, разрешат ли полное заполнение залов. Из этого всего следует, что точную сумму назвать невозможно, но Александр Красюк назвал примерные: 40, 60 или 80 тысяч.

К доходам также необходимо отнести:

  • спонсорские взносы;
  • радиоправа;
  • мерчендайз и так далее.

Нельзя забывать и про расходы, которых тоже будет немало. Расходы нужно просчитать до мелочей: от аренды зала до питания. Дальше идет разложение самого пессимистического сценария, просчет прибыли в таком случае.

Что еще было сказано о боксе

У респондента поинтересовались насчет сумм, о которых идет речь при разговоре о будущем бое между усиком и Джошуа. Александр Красюк ответил, что речь идет о миллионах долларов. Когда у него уточнили про десятки или миллионы долларов, он ответил, что про миллионы. А позже добавил, что речь о большой сумме будет идти в случае победы Усика.

В данном интервью вы сможете узнать информацию о том, как идет распределение прибыли от поединков. Как оказалось, все не так уж и просто. Однако не стоит забывать о том, что придется заплатить довольно большой налог, а после еще и распределить весь доход между всеми участниками. Как показывает практика, от изначальной довольно большой суммы остается совсем немного.

Если вы хотите всегда быть в курсе новостей в мире бокса, вам стоит пользоваться специальным новостным порталом про новости спорта. Здесь публикуют только актуальные сведения, которые будут полезны поклонникам разных видов спорта. С его помощью вы не пропустите ничего интересного.

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