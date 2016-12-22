Городской голова проиграл общественности очередной суд

Донецкий апелляционный административный суд 12 декабря оставил без удовлетворения апелляционную жалобу исполкома Славянского горсовета на решение суда первой инстанции о законности процедуры и выделения финансирования для приобретения в коммунальную собственность города бывшего Дворца культуры им. Ленина.

Как и славянская судья Наталья Чемондурова, областная судейская коллегия под председательством Раисы Хановой вынесла решение в пользу благотворительного фонда «Верховенство права — Украины», оставив постановление славянского суда без изменений.

Напомним, что 31 октября Славянский горрайонный суд отменил три решения депутатов горсовета относительно ДК: о приобретении здания в коммунальную собственность, о внесении изменений в Программу развития культуры и внесении изменений в городской бюджет. Все они были приняты на сессии 24 февраля текущего года. Кроме того, суд обязал горсовет провести консультации с общественностью Славянска относительно покупки ДК им. Ленина и отчитаться об этом в двухмесячный срок. Иск в суд тогда подали славянские активисты, несогласные с покупкой Дворца культуры за 5 млн. грн.

В этот раз, вынося постановление, суд отметил, что «все решения Славянского горсовета направлены на трату денег, а не приобретение имущества». Принимая такие решения, депутатский корпус должен «владеть информацией о предмете приобретения и его дальнейшей эксплуатации».

Выигранное дело прокомментировал представитель славянской общественности Андрей Федорченко. По его словам, на слушаниях, которые, по решению суда, должны состояться в двухмесячный срок, вопрос следует ставить так: за какую сумму славянцы готовы приобрести ДК им. Ленина?

- Сейчас на наших глазах формируется механизм прямого народоуправления. Мы должны четко осознать, кто кем руководит: голова жителями или наоборот. Если общественность даст мэру задание, купить ДК за 2 млн. грн., мы проверим, насколько градоначальник готов выполнять волю громады, - считает председатель благотворительного фонда «Верховенство права — Украины».