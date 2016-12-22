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Фотофакт

Открытие елки: как это было

В Славянске открыли новый торговый центр

Антон Скворцов
20 декабря 2016 Просмотров: 244 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Вадим Лях и Александр Шуткевич заложили у входа в ТЦ "Ярмарочный" капсулу времени с напутствием будущим поколениям славянцев. Фото - Антон Скворцов.

В субботу, 17 декабря, в Славянске состоялось торжественное открытие торгового центра «Ярмарочный» на центральном рынке города.

Красную ленточку перерезали городской голова Вадим Лях и глава ассоциации предпринимателей «Деловое содействие» Александр Шуткевич.  

Новый центр имеет три этажа общей площадью около 3,5 тысячи квадратных метров. На первом и втором расположены торговые залы, на третьем — офисные помещения. Александр Шуткевич рассказал, что в настоящее время в «Ярмарочном» сдано в аренду порядка 70% торговых площадей. Ожидается, что к весне торговый центр будет заполнен на 100%. 

Частью официального мероприятия стала закладка у центрального входа «Капсулы времени» с напутствиями и пожеланиями будущему поколению горожан, которую предстоит извлечь и прочитать через 20 лет.

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Комментарии к статье «В Славянске открыли новый торговый центр»

В субботу, 17 декабря, в Славянске состоялось торжественное открытие торгового центра «Ярмарочный» на центральном рынке города.

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