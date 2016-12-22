В Славянске открыли новый торговый центр

Красную ленточку перерезали городской голова Вадим Лях и глава ассоциации предпринимателей «Деловое содействие» Александр Шуткевич.

Новый центр имеет три этажа общей площадью около 3,5 тысячи квадратных метров. На первом и втором расположены торговые залы, на третьем — офисные помещения. Александр Шуткевич рассказал, что в настоящее время в «Ярмарочном» сдано в аренду порядка 70% торговых площадей. Ожидается, что к весне торговый центр будет заполнен на 100%.

Частью официального мероприятия стала закладка у центрального входа «Капсулы времени» с напутствиями и пожеланиями будущему поколению горожан, которую предстоит извлечь и прочитать через 20 лет.