Откуда интернет в игровых залах

Городской голова Славянска обратился в полицию с просьбой выяснить, кто из интернет-провайдеров предоставляет коммуникационные услуги для осуществления игорного бизнеса на территории города. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции 15 декабря.

«Если этот бизнес существует с помощью интернета, наверное, правоохранительным органам не мешало бы выяснить, кто из субъектов предпринимательства (предоставляет данные услуги, - прим.). И, соответственно, какие-то угрожающие письма относительного того, что они тоже участвуют, может быть, не зная того сами, в незаконной деятельности», - объяснил Вадим Лях. По его мнению, подобные меры воздействия должны побудить интернет-провайдеров отказать в предоставлении своих услуг игровым заведениям. «Я думаю, вряд ли компания, которая заботится о своей репутации, захочет из-за десяти адресов нести имиджевые потери», - отметил он, подчеркнув, что среди руководителей интернет-компаний есть депутат городского совета.

Тема получила продолжение на заседании постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядка 16 декабря. Депутат Сергей Кушнарев, возглавляющий компанию «Славянские домашние сети», объяснил, что согласно закону о телекоммуникациях, провайдер не имеет права отказать абоненту в предоставлении услуг. Тем не менее, по его словам, создать «определенные неудобства» для игровых залов можно. Но для этого необходимо волевое консолидированное решение всех интернет-фирм.