 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Открытие елки: как это было

Откуда интернет в игровых залах

Антон Скворцов
20 декабря 2016 Просмотров: 204 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Городской голова Славянска обратился в полицию с просьбой выяснить, кто из интернет-провайдеров предоставляет коммуникационные услуги для осуществления игорного бизнеса на территории города. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции 15 декабря.

«Если этот бизнес существует с помощью интернета, наверное, правоохранительным органам не мешало бы выяснить, кто из субъектов предпринимательства (предоставляет данные услуги, - прим.). И, соответственно, какие-то угрожающие письма относительного того, что они тоже участвуют, может быть, не зная того сами, в незаконной деятельности», - объяснил Вадим Лях. По его мнению, подобные меры воздействия должны побудить интернет-провайдеров отказать в предоставлении своих услуг игровым заведениям. «Я думаю, вряд ли компания, которая заботится о своей репутации, захочет из-за десяти адресов нести имиджевые потери», - отметил он, подчеркнув, что среди руководителей интернет-компаний есть депутат городского совета. 

Тема получила продолжение на заседании постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядка 16 декабря. Депутат Сергей Кушнарев, возглавляющий компанию «Славянские домашние сети», объяснил, что согласно закону о телекоммуникациях, провайдер не имеет права отказать абоненту в предоставлении услуг. Тем не менее, по его словам, создать «определенные неудобства» для игровых залов можно. Но для этого необходимо волевое консолидированное решение всех интернет-фирм.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

Лавочки в сквере воинов-интернационалистов вернулись на законное место

— 21 декабря 2016 —

Возле памятника воинам-интернационалистам снова появились лавочки. Напомним, что старые лавочки, распилив предварительно брусья, вывезли с территории сквера 27 ноября. Событие приобрело резонанс после того, как на внеочередной сессии горсовета депутат Виктор Винниченко назвал произошедшее вандализмом. Скандал оказался надуманным.

Читать далее ⇒

Официальные результаты выборов в Николаевке еще не объявлены

— 21 декабря 2016 —

Первые выборы в Николаевскую объединенную территориальную громаду состоялись 18 декабря. Кроме Николаевки, в них участвовали Никоноровка, Рай-Александровка и Малиновка.

Читать далее ⇒

В Славянске зажглась новогодняя елка

— 21 декабря 2016 —

В Славянске состоялось торжественное открытие новогодней елки на центральной площади. По традиции, событие приурочили ко Дню святого Николая — 19 декабря.

Читать далее ⇒

Прошло 3 года: Славянский рагс дождался обещанного ремонта

— 20 декабря 2016 —

После затянувшегося капитального ремонта большой зал торжественных церемоний Славянского рагса наконец приобрел подобающий атмосфере интерьер. Открытие обновленного зала состоялось 17 декабря.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Откуда интернет в игровых залах»

Городской голова Славянска обратился в полицию с просьбой выяснить, кто из интернет-провайдеров предоставляет коммуникационные услуги для осуществления игорного бизнеса на территории города. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции 15 декабря.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

В Славянске почтили память погибших украинских воинов

Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска

Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба

В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»

Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево

Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год

С долгами по субсидиям вновь обещают рассчитаться

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Плотские извращения

Легкие на подъем

Одеревенение

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Все могут короли

Первенство Славянска по спортивной гимнастике

Учебно-аттестационный сбор по каратэ

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 декабря 2016

В Славянске почтили память погибших украинских воинов

Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска

Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица

Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска

И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево

Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»

Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов

Как в библиотеке святого Николая встречали

Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой

Плотские извращения

Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год

Славянск достойно пережил национализацию «ПриватБанка»

В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба

В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»

21 декабря 2016

Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска

Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top