«Романтика»: суд идет

Он рассказал, что когда строились жилые дома микрорайона Артема, одним из условий было размещение на цокольных этажах объектов соцкультбыта. Цокольный этаж пятиэтажки на ул. Батюка, 10, где находится «Романтика», изначально планировался как культурно-просветительский центр. В 1990-е годы, когда дом передавался на баланс ЖСК, в эксплуатацию были переданы только жилые этажи. «Цокольный этаж в состав дома не вошел, и отсюда сыр-бор», - говорит Бондаренко. Чтобы исправить положение, горсовет принял решение о приеме «Романтики» в коммунальную собственность города. «Но вдруг кому-то понадобилось это помещение. Очень плохо, что в городе есть люди, которые хотят забрать у трехсот детей единственное внешкольное учреждение в мкр-не Артема», - резюмировал он.

Добавим, что очередное судебное заседание по «Романтике» назначено на 21 декабря.