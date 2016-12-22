Прошло 3 года: Славянский рагс дождался обещанного ремонта

|20 декабря 2016
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После затянувшегося капитального ремонта большой зал торжественных церемоний Славянского рагса наконец приобрел подобающий атмосфере интерьер. Открытие обновленного зала состоялось 17 декабря.
На первой церемонии бракосочетания гостей было много: и со стороны жениха, и со стороны невесты, а также со стороны исполкома, горсовета, областного управления юстиции и даже парламента. Часть гостей пригласили к микрофону, чтобы пожелать молодым - Евгению и Наталье - крепкого семейного счастья, мира и благополучия. Мэр Славянска Вадим Лях подарил паре первый «родовой» сервиз, хотя свидетелем бракосочетания молодожены пригласили не его. В целом, событие действительно получилось празднично-торжественным, чему, конечно, способствовал блеск обновленного зала. Ремонт действительно его преобразил.
Напомним, что попытку реконструкции помещения городская власть Славянска предприняла еще весной 2014 года. Тогда стоимость работ оценивалась в 300 тыс. грн. Закончить ремонт помешали боевые действия. В июле 2016-го на сайте горсовета появилась петиция о необходимости привести в порядок рагс и прилегающую к нему территорию. Связано ли это с ходатайством или нет, но уже в конце лета депутаты подтвердили готовность профинансировать ремонт рагса на 500 тыс. грн. С учетом ранее затраченных средств общую стоимость ремонта Вадим Лях оценил в 700 тыс. грн. Работы длились около трех месяцев и включили в себя замену окон и входной двери, закупку штор, ковровых дорожек, стульев, тумбы для росписи, обустройство внутреннего декора (колонны, натяжной потолок, подиум), а также высадку хвойных культур на площадке перед зданием. По словам мэра, весной благоустройство территории продолжится.
Отметим, что одна из главных проблем городского рагса – требующая реконструкции система отопления – в перечень произведенных работ не вошла.
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После затянувшегося капитального ремонта большой зал торжественных церемоний Славянского рагса наконец приобрел подобающий атмосфере интерьер. Открытие обновленного зала состоялось 17 декабря.