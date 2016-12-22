|21 декабря 2016
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Возле памятника воинам-интернационалистам снова появились лавочки. Напомним, что старые лавочки, распилив предварительно брусья, вывезли с территории сквера 27 ноября. Событие приобрело резонанс после того, как на внеочередной сессии горсовета депутат Виктор Винниченко назвал произошедшее вандализмом. Скандал оказался надуманным.
На самом деле лавочки забирали на реставрацию, поскольку их деревянные элементы пришли в негодность и требовали замены. Для удобства транспортировки в мастерскую, где производился ремонт, брус распилили. В минувшие выходные обновленные лавочки вернулись на привычное для отдыхающих в сквере горожан место.
Как удалось узнать, инициатором и заказчиком работ выступила жительница Славянска Нина Тимофеенко, вдова экс-председателя городского общественного объединения воинов-афганцев Валерия Тимофеенко, умершего в первых числах апреля 2014 года. Ремонт малых архитектурных форм славянка выполнила за собственные средства, предварительно согласовав реконструкцию с городским руководством. Бюрократических проволочек, к счастью, не возникло.
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Комментарии к статье «Лавочки в сквере воинов-интернационалистов вернулись на законное место»
Возле памятника воинам-интернационалистам снова появились лавочки. Напомним, что старые лавочки, распилив предварительно брусья, вывезли с территории сквера 27 ноября. Событие приобрело резонанс после того, как на внеочередной сессии горсовета депутат Виктор Винниченко назвал произошедшее вандализмом. Скандал оказался надуманным.