Полиция Славянска отчиталась о результатах борьбы с игорным бизнесом

Все 11 незаконных пунктов оказания игорных услуг, работавших на территории Славянска, закрыты. Об этом сообщает пресс-служба Славянского горотдела НП. Таким образом, поставленная командованием задача по пресечению нелегального бизнеса до конца года, правоохранителями Славянска выполнена.

По итогам серии обысков, проведенных полицейскими в помещениях, используемых под «игорные» клубы, у нарушителей закона изъяты 58 единиц игорного оборудования, 76 комплектов компьютерной мебели, а также флешки, роутеры, видеорегистраторы, маршрутизаторы, черновая бухгалтерия и 6,5 тыс. грн. наличными. При этом два пункта приостановили незаконную деятельность самостоятельно, не дожидаясь «визита» органов правопорядка. Все нелегальные заведения были замаскированы под компьютерные клубы, якобы предоставляющие клиентам доступ к сети интернет. В числе прочих полицейские проверили два адреса – на ул. Центральной и ул. Комяхова, по которым работает «Национальная лотерея». В ходе проверки выяснилось, что оба объекта действуют легально, о чем свидетельствует предоставленная администраторами документация.

Начальник горотдела Сергей Алешин поблагодарил работников городских СМИ и представителей общественности, которые не только предоставляли полицейским информацию о местах ведения подпольного бизнеса, но и принимали непосредственное участие в процессуальных действиях. Руководство Славянского городского отдела полиции обращается к жителям города и района с просьбой сообщать об известных им фактах работы незаконных игорных заведений по телефонам: «102» и (06262) 3-44-07, или лично по адресу: г. Славянск, ул. Университетская, 30.