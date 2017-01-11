«Вся техника сгорела»: жители Славтяжмаша требуют решить вопрос с электричеством

|11 января 2017
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Просьбы жителей улиц Заводской и Карпинского обеспечить нормальное электроснабжение их домов звучат все настойчивей. Эта проблема поднималась уже неоднократно, и 10 января люди вновь пришли на аппаратное совещание.
Их целью было узнать, насколько продвинулся процесс принятия бесхозных электрических сетей на баланс города. Выяснилось, что не особенно.
Как рассказал начальник УЖКХ Андрей Чичкан, на «Славтяжмаш» и в ДТЭК Донецкоблэнерго были направлены письма с просьбой прояснить ситуацию с принадлежностью сетей. Ответа нет до сих пор.
Также он добавил, что порядок приема в коммунальную собственность бесхозных объектов изменился. «Одним днем это сделать невозможно», - резюмировал начальник УЖКХ.
Жителей «неблагополучных» улиц такой ответ, мягко говоря, не удовлетворил. «У нас напряжение 270 уже целый месяц, вся техника сгорела!» - возмущались они.
«Есть определенная процедура. Мы не можем просто прийти, забрать сети и отдать ДТЭКу», - парировал проводивший совещание заммэра Дмитрий Сиваш. В итоге он заверил, что руководство города занимается проблемой и выразил уверенность, что в ближайшее время ее удастся разрешить. Правда, обнадеживать народ определенными сроками не стал.
Также жителей заинтересовало, почему все остальные сети мкр-на уже находятся на балансе РЭСа, а их — нет. Ответа на этот вопрос не последовало.
· За минувшую неделю силами КП «Славгорводоканал» были ликвидированы 28 аварий на водопроводных сетях и 40 канализационных засоров. Среднесуточный объем подачи воды от КП «Компания «Вода Донбасса» составил 20 тысяч кубометров, с фильтровальной станции — 4,9 тысячи (данные за позапрошлую неделю - 19,5 тыс. и 5,4 тыс. метров кубических соответственно).
· По данным ГСЧС, в Славянске зафиксированы два пожара: в частном секторе горели кровли строений. Взрывоопасных предметов в отчетном периоде не обнаружено.
· С 10 января в школах Славянска возобновился учебный процесс. «Все нормально. Температурный режим в зданиях поддерживается», - отметил начальник гороо Игорь Рублевский.
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Просьбы жителей улиц Заводской и Карпинского обеспечить нормальное электроснабжение их домов звучат все настойчивей. Эта проблема поднималась уже неоднократно, и 10 января люди вновь пришли на аппаратное совещание.