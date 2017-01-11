Как лифтовики пережили праздники

В праздничные дни длительных остановок лифтов в городе не было, сообщил начальник профильного предприятия Григорий Погорелов.

Подчас диспетчерам приходилось общаться с нетрезвыми пассажирами, а аварийной службе — вызволять зависших в подъемниках граждан.

«Были застревания, были поздравления с праздником, было устное народное творчество. Но все благополучно закончилось», - поделился он.

В настоящее время славянское подразделение «Отиса» занимается подготовкой проектно-сметной документации и приобретением материалов для модернизации подъемников на текущий год.