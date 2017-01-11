 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Урбанистическое «убранство»

Как лифтовики пережили праздники

Антон Скворцов
11 января 2017 Просмотров: 16 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В праздничные дни длительных остановок лифтов в городе не было, сообщил начальник профильного предприятия Григорий Погорелов.

Подчас диспетчерам приходилось общаться с нетрезвыми пассажирами, а аварийной службе — вызволять зависших в подъемниках граждан.     

«Были застревания, были поздравления с праздником, было устное народное творчество. Но все благополучно закончилось», - поделился он.

В настоящее время славянское подразделение «Отиса» занимается подготовкой проектно-сметной документации и приобретением материалов для модернизации подъемников на текущий год.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

«Вся техника сгорела»: жители Славтяжмаша требуют решить вопрос с электричеством

— 11 января 2017 —

Просьбы жителей улиц Заводской и Карпинского обеспечить нормальное электроснабжение их домов звучат все настойчивей. Эта проблема поднималась уже неоднократно, и 10 января люди вновь пришли на аппаратное совещание.

Читать далее ⇒

Стоматологическая поликлиника дождалась ремонта

— 11 января 2017 —

В начале наступившего года стоматологическая поликлиника Славянска дождалась завершения ремонтных работ. Принимать их приехали первые руководители города и здравотдела.

Читать далее ⇒

Мосты и путепроводы Славянска ждет паспортизация

— 11 января 2017 —

Открытие восстановленного моста возле поселка Семеновка стало одной из самых обсуждаемых тем в местном информационном пространстве. Оттолкнувшись от этого события, редакция «ТВ плюс» решила выяснить, как обстоят дела с другими объектами городского мостового хозяйства.

Читать далее ⇒

Центр Славянска залило водой из-за порыва

— 5 января 2017 —

Утром 4 января на перекрестке улиц Свободы и Почтовой (Р. Люксембург) произошла авария на водоводе диаметром 100 миллиметров. Утечка была столь интенсивной, что водой затопило улицу Свободы до перекрестка с Торговой (Фрунзе), а также частично площадь Мира.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Как лифтовики пережили праздники»

В праздничные дни длительных остановок лифтов в городе не было, сообщил начальник профильного предприятия Григорий Погорелов.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Жители Славянска против строительства МАФов возле центральной библиотеки

Желаете обзавестись модными аксессуарами?

Второй сезон Театра переселенца: «Дети и военные»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Краматорске в мусорном баке нашли труп младенца

Женщина умерла от менингита

Между Химиком и Черевковкой столкнулись два автобуса

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Куда жителям Николаевки обращаться за социальной помощью

Жэкам компенсировали задолженность по субсидиям. Но не полностью

Плата за дождь: «Славгорводоканал» требует оплачивать осадки

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Что в вымени его тебе?

Ход трусцой

Плотские извращения

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Итоги года: спортивные события и достижения-2016

Достижения Кейна и Дефо, ассистент Фабрегас, лидерство «Челси»

7 секунд счастья

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

11 января 2017

Урбанистическое «убранство»

Как лифтовики пережили праздники

Куда жителям Николаевки обращаться за социальной помощью

«Вся техника сгорела»: жители Славтяжмаша требуют решить вопрос с электричеством

Жэкам компенсировали задолженность по субсидиям. Но не полностью

Плата за дождь: «Славгорводоканал» требует оплачивать осадки

Кто оплатит проезд льготников по железной дороге

Как отразится повышение «минималки» на бюджетной сфере Славянска

Жители Славянска против строительства МАФов возле центральной библиотеки

В Краматорске в мусорном баке нашли труп младенца

Стоматологическая поликлиника дождалась ремонта

Рынок Форекс. Есть ли польза от миллионов на демо-счете?

Мосты и путепроводы Славянска ждет паспортизация

8 января 2017

Итоги года: спортивные события и достижения-2016

Желаете обзавестись модными аксессуарами?

5 января 2017

Центр Славянска залило водой из-за порыва

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top