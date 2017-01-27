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Депутатский корпус Славянского райсовета снова укомплектован

Павел Коротенко
25 января 2017 Просмотров: 225 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На 15-й сессии Славянского районного совета, проходившей 25 января, кворум утвердил депутатские полномочия новой коллеги – Любови Гончаровой. Представительница «Оппозиционного блока» заняла место своего однопартийца Владимира Дедова, который вышел из состава совета на основании поданного им заявления.

Правопорядок и стипендии

Далее доукомплектованный депкорпус перешел к рассмотрению остальных вопросов повестки дня. Депутаты заслушали отчет начальника Славянского горотдела полиции Сергея Алешина о выполнении районной программы «Правопорядок-2016» и пожелания силовиков для программы 2017 года. На текущий год правоохранители просят 250 тыс. грн. на ГСМ, 100 тыс. грн. на обновление разграбленной в 2014 году оргтехники. Еще 24 тыс. грн. начальник подразделения попросил на закупку бензогенератора для блокпоста на трассе Киев-Довжанский. Вникнув в ситуацию, депутаты просьбу удовлетворили.

Аналогичным образом отреагировали они и на предложение внести изменения в Положения о стипендиях для перспективных спортсменов и одаренных учеников. Для обеих категорий был установлен новый размер ежемесячных стипендий: в зависимости от квалификации их достижений, юные дарования будут получать от 480 до 800 грн. С согласия депутатов увеличено и количество таких стипендий – раньше было по 5 в каждой категории (спорт и учеба), теперь стало по 10.

Программные обязательства

Сессия внесла изменения в районную программу приобретения жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. Для частичного решения проблемы в этом году предлагается выделить 570 тыс. грн., которые будут задействованы в областной программе по схеме софинасирования «50х50». За указанные деньги предполагается купить для целевой группы района 4 дома или квартиры.

Блок финансовых запросов завершило предложение выделить 13 тыс. грн. для оформления правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу г. Славянск, ул. Банковская, 70, где располагается объект коммунальной собственности района, и 350 тыс. грн. для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания.

После утверждения этих пунктов депутаты проголосовали за внесение соответствующих изменений в районную программу социально-экономического развития на 2017 год.

Конфликт исчерпан?

В ходе сессии депкорпус согласовал проведение капитального ремонта в помещении, арендуемом районным УКСом по адресу ул. Васильевская, 37. Напомним, что на предыдущем заседании этот вопрос отложили для более детального изучения, так как отдельные депутаты заподозрили арендатора в намерении приватизировать комнату. Судя по итогу голосования, можно предположить, что к 25 января такие сомнения развеялись. Указанное здание, кстати, упоминалось и в другом сессионном решении - где депкорпус поручал райгосадминистрации провести конкурс на определение арендатора для двух освободившихся кабинетов.

Среди остальных сессионных вопросов следует упомянуть о новом кадровом назначении. На должность руководителя КУ «Славянский районный организационно-методический центр культуры» депутаты единогласно утвердили Александра Скотнева.

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На 15-й сессии Славянского районного совета, проходившей 25 января, кворум утвердил депутатские полномочия новой коллеги – Любови Гончаровой. Представительница «Оппозиционного блока» заняла место своего однопартийца Владимира Дедова, который вышел из состава совета на основании поданного им заявления.

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