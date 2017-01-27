Реконструкция Шелковичного парка затягивается, но не отменяется

Проект по благоустройству центрального парка Славянска, который финансирует Агентство США по международному развитию (USAID), снова приостановлен. Чтобы его продолжить нужно проводить новый тендер.

Слабое звено

Газета "ТВ плюс" не раз писала о преобразованиях, ожидающих Шелковичный парк в ходе реализации проекта, инициированного общественной организацией "Город-сад" (Киев) и поддержанного группой местных волонтеров. Напомним, что по задумке на территории парка должно появитья три специализированных площадки - детская, спортивная и танцевальная. Распределение обязанностей предусматривалось такое: оборудование закупает и монтирует организация-донор, подготовительные работы выполняет местная власть. Соблюдение процедур на городском уровне затянулось.

За несколько дней до нового года в парке, наконец-то, появилась техника - выигравшее тендер предприятие приступило к земляным работам. Выкопав за пару дней небольшой котлован, подрядчики пропали, так и не оформив ни одного акта выполненных работ. Юридически это означает, что договор с ними расторгнут, ведь в срок его действия заканчивался 31 декабря 2016 года. Не вдаваясь в подробности и причины произошедшего, отметим, что теперь городу придется проводить новый тендер, а это затянет дело еще на какое-то время.

Терпеливое партнерство

Сложившаяся ситуация, безусловно, формирует не лучший имидж города в глазах заграничных партнеров. Воспользовавшись недавним пребыванием в Славянске координатора проекта от USAID Бенджамина Лонга, журналисты "ТВ плюс" попросили его прокомментировать слухи о том, что американская сторона может отказаться от финансирования ввиду нерасторопности местного органа власти. Такую информацию г-н Лонг опроверг и подтвердил намерения делегировавшей его организации продолжить сотрудничество. При этом он выразил надежду, что к лету все работы завершатся.

От редакции добавим, что уйти из проекта партнерам не позволяет и то, что часть обещанной техники они уже завезли: осветительные приборы, лавочки, видеокамеры наблюдения, видеопроектор, аудиосистемы, переносной киноэкран и пр. По инсайдерской информации, остальное оборудование уже закуплено и хранится на складах в Киеве. Так что отступать спонсорам некуда.

Событийная составляющая

Невзирая на эти обстоятельства, городской парк продолжает функционировать. 22 января в платформе инициатив "Теплица" встретились волонтеры, представители частного бизнеса и работники бюджетной сферы. Говорили о будущих мероприятиях "Шелковичного". Четко наметили два.

С первым потеплением активисты планируют организовать в парке общегородскую толоку, чтобы привести в порядок берега обводных каналов. Пригласить на нее организации, учреждения и предприятия попросят мэра.

Второе событие пройдет в конце февраля: это будет празднование Масленицы, организованное общественной инициативной группой в сотрудничестве с городским отделом культуры.