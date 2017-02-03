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Фотофакт

Не только когда, но и как

Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко

Антон Скворцов
2 февраля 2017 Просмотров: 221 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Постановление оргкомитета о присвоении центральной библиотеке имени Михаила Петренко стало первым этапом процедуры. Теперь соответствующее решение должны принять местные власти.

В малом зале исполкома 26 января  состоялось заседание организационного комитета по подготовке и празднованию в Славянске в нынешнем году двухсотлетнего юбилея со дня рождения Михаила Петренко. Центральным пунктом повестки дня было присвоение имени поэта-романтика центральной городской библиотеке.

Изначально заседание планировалось провести в формате общественного обсуждения данной инициативы, о чем было заранее объявлено в СМИ. Однако никто из приглашенных на заседание не явился. Из чего председательствующий на заседании заммэра Юрий Подлесный сделал вывод, что в зале собрались только те, кому эта тема интересна. Остальные либо согласны, либо относятся к вопросу индифферентно.  

ДАНЬ ПАМЯТИ 

Прежде чем перейти к сути, собравшиеся по предложению журналиста областного издания «Донеччина» Виктора Скрипника почтили память славянского «петренковеда» Ивана Овчаренко, с момента ухода из жизни которого 25 января минуло 10 лет. Виктор Скрипник напомнил, что именно Овчаренко, еще будучи студентом, в 1955 году в одном из старых журналов прочитал, что Петренко родился в Славянске. С его подачи поэта и стали считать земляком славянцев. 

ОРГКОМИТЕТ РАСШИРИЛИ 

Еще одним вопросом повестки дня было включение в состав оргкомитета директора школы №13 Анатолия Погорелова. Стать членом комитета он выразил желание по двум причинам. Прежде всего, потому что в возглавляемом им учебном заведении личности и творчеству Михаила Петренко уделяется особое внимание: тематические мероприятия проходили здесь в прошлом году и запланированы на этот. А вот о второй причине Анатолию Погорелову, пожалуй, лучше было бы не упоминать. Видимо, будучи неосведомленным о «теплых» взаимоотношениях местных «петренковцев» с киевлянином Александром Петренко, который называет себя правнуком известного поэта, Анатолий Погорелов имел неосторожность заявить о готовности знакомить общественность с его проектом «Идентификация Петренко». Дело в том, что Петренко-младший считает версию о рождении Петренко-старшего в Славянске ошибочной. Из-за этого отношения между Александром Евграфовичем и местными краеведами можно назвать, мягко говоря, натянутыми. 

Сошлись на том, что происхождение Михаила Петренко является темой, которую лучше не затрагивать, отдавая предпочтение его творчеству. Развивая мысль, начальник отдела культуры Марина Олейник подчеркнула, что главной задачей оргкомитета является подготовка и проведение на достойном уровне мероприятий, посвященных двухсотлетию поэта. В итоге за включение в состав оргкомитета Анатолия Погорелова  проголосовали все, кроме Виктора Скрипника. Также в состав оргкомитета включили местного энтузиаста-«петренковца» Александра Тарасенко. 

При этом Юрий Подлесный подчеркнул, что комитет готов и в дальнейшем принимать в свои ряды новых участников. 

ОДОБРИЛИ ЕДИНОГЛАСНО 

К самому главному собравшиеся перешли уже в конце заседания. Директор центральной библиотеки Лариса Мамедова отметила, что вопрос о присвоении учреждению имени Петренко муссируется уже несколько лет. Но до сегодняшнего дня решить его не представлялось возможным, поскольку библиотека не являлась отдельным юридическим лицом. Теперь такого препятствия нет. 

В ходе обсуждения противоположных точек зрения не возникло: во мнении, что библиотека достойна носить имя поэта как никакое другое учреждение, члены оргкомитета были абсолютно сплоченными. Что и подтвердилось единогласным голосованием. 

Следующим этапом присвоения библиотеке имени Михаила Петренко должно стать соответствующее решение исполнительных органов и сессии городского совета.

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В малом зале исполкома 26 января  состоялось заседание организационного комитета по подготовке и празднованию в Славянске в нынешнем году двухсотлетнего юбилея со дня рождения Михаила Петренко. Центральным пунктом повестки дня было присвоение имени поэта-романтика центральной городской библиотеке.

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