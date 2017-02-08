В библиотеке, музее и СЮТе отключали свет

Как сообщил заместитель городского головы Юрий Подлесный, начиная с прошлой недели, несколько дней была обесточена Станция юных техников. Также отключали электричество в центральной городской библиотеке и музее, но там отсутствие света было менее продолжительным — в музее света было всего пару часов.

По словам заммэра, это произошло из-за разделения счетов по оплате за электроэнергию с бывшим городом-спутником, в результате которого долги за январь «повисли» на Славянске. «С формальной точки зрения, это наши долги. Но по факту они сделаны николаевскими учреждениями», - объяснил он.

К настоящему времени проблему удалось решить. Однако вопрос, не повторится ли подобная ситуация снова, остается открытым.