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Фотофакт

Гуманный птичий общепит

В библиотеке, музее и СЮТе отключали свет

Антон Скворцов
8 февраля 2017 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Формирование Николаевкой отдельной территориальной громады аукнулось для Славянска отключением электричества в учреждениях культуры и образования.

Как сообщил заместитель городского головы Юрий Подлесный, начиная с прошлой недели, несколько дней была обесточена Станция юных техников. Также отключали электричество в центральной городской библиотеке и музее, но там отсутствие света было менее продолжительным — в музее света было всего пару часов. 

По словам заммэра, это произошло из-за разделения счетов по оплате за электроэнергию с бывшим городом-спутником, в результате которого долги за январь «повисли» на Славянске. «С формальной точки зрения, это наши долги. Но по факту они сделаны николаевскими учреждениями», - объяснил он.  

К настоящему времени проблему удалось решить. Однако вопрос, не повторится ли подобная ситуация снова, остается открытым.

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Комментарии к статье «В библиотеке, музее и СЮТе отключали свет»

Формирование Николаевкой отдельной территориальной громады аукнулось для Славянска отключением электричества в учреждениях культуры и образования.

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