В библиотеке, музее и СЮТе отключали свет

|8 февраля 2017
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Формирование Николаевкой отдельной территориальной громады аукнулось для Славянска отключением электричества в учреждениях культуры и образования.
Как сообщил заместитель городского головы Юрий Подлесный, начиная с прошлой недели, несколько дней была обесточена Станция юных техников. Также отключали электричество в центральной городской библиотеке и музее, но там отсутствие света было менее продолжительным — в музее света было всего пару часов.
По словам заммэра, это произошло из-за разделения счетов по оплате за электроэнергию с бывшим городом-спутником, в результате которого долги за январь «повисли» на Славянске. «С формальной точки зрения, это наши долги. Но по факту они сделаны николаевскими учреждениями», - объяснил он.
К настоящему времени проблему удалось решить. Однако вопрос, не повторится ли подобная ситуация снова, остается открытым.
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• «Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»
• Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся
• Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах
• Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен
• Проезд в Славянске подорожает на гривню
• Славянцы помнят о погибших в АТО
6 февраля 2017
• Волевая победа «Неукротимых львов»
• Пятый титул Элины Свитолиной
• Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград
• Забить гол на последних секундах и избежать поражения
5 февраля 2017
• Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек
3 февраля 2017
• Славянск и район «поделили» школы Николаевки
• В Славянске решили строить приют для собак
2 февраля 2017
• Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко
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Формирование Николаевкой отдельной территориальной громады аукнулось для Славянска отключением электричества в учреждениях культуры и образования.