«Юность» предлагают взять в коммунальную собственность

Ведомственный спортивный зал «Юность» в микрорайоне Славтяжмаш должен стать городским. С такой инициативой выступил депутат Сергей Савченко на заседании постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства, которое состоялось 6 февраля.

По его словам, это необходимо для сохранения единственного в микрорайоне очага спортивной жизни, который грозит постичь та же участь, что и обанкротившийся завод.

«Там есть хороший игровой зал, место для проведения различного рода занятий и соревнований, а также культурных мероприятий», - отметил депутат.

Комментируя ситуацию, начальник отдела по делам физкультуры и спорта Александр Мищенко сообщил, что содержание спортзала обойдется городу в 1,2-1,5 миллиона гривен в год. Эти цифры взяты на основании данных о содержании комплексной детско-юношеской спортивной школы (бывший спортзал «Локомотив»), размеры которой несколько превышают площадь «Юности».

Также он рассказал, что в адрес руководства «Славтяжмаша» неоднократно направлялись письма о необходимости сохранения спортзала и предложения передать его в коммунальную собственность. На днях был получен ответ о том, что все имущество предприятия, включая «Юность», находится под арестом, в связи с чем вопрос об изменении владельца объекта пока не стоит.

Депутаты поручили главе физкультурно-спортивного отдела выяснить, под чьим арестом находится объект, чтобы в дальнейшем вести переговоры с причастными к процессу госструктурами.

Добавим, что о проблемах «Юности» наша газета писала не раз: руководство «Славтяжмаша» периодически намеревалось закрыть спортзал из-за отсутствия средств на его содержание.