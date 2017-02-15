Откуда взялся провал на Торской

Помимо разбивания дороги и появления трещин в многоэтажках, движение грузовиков по улице Торской (Коммунаров) привело к аварийной ситуации на пересечении с улицей Университетской (Ленина), где находится технологический колодец центрального уличного водовода.

Как объяснил главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко, в результате динамического воздействия треснула накрывающая колодец плита и частично обвалилась кирпичная стенка. Кроме того, по всей видимости, где-то на водоводе образовалась течь, поскольку колодец заполнен водой.

Алексей Шурко объяснил, что к восстановительным работам можно будет приступить, когда на улице установится положительная температура. До тех пор, чтобы не допустить более серьезной аварии, разбитую плиту убрали, а участок проезжей части с колодцем оградили бетонными блоками.