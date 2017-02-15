Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора

|15 февраля 2017
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Губернатор Донецкой области опубликовал на своей странице в социальной сети обращение к руководителям городов и районов, которые затягивают подачу запланированных на этот год инфраструктурных проектов. В перечне аутсайдеров был назван и Славянск.
На критику областного руководства Вадим Лях ответил через местные СМИ, на экстренно объявленном 9 февраля брифинге (на фото). По словам городского головы Славянска, обвинения Павла Жебривского необоснованны. Вадим Лях рассказал, что всего Славянску на инфраструктурные проекты предназначалось 188 млн. грн. При этом он подчеркнул, что перед губернатором готов отчитываться только по проектам, касающимся непосредственно Славянска, ибо Николаевка уже живет отдельной громадой, а Святогорск, по утверждению мэра, на полпути к такому же статусу. Конкретно из "своих" мэр назвал три объекта, по которым проектная документация еще не готова: админздание горсовета, центральная библиотека и Соборная площадь. Итого - на 10 млн. грн.
Задержку по разработке этих проектов Вадим Лях объяснил особенностями применения системы ProZorro в Донецкой области, а точнее введенным здесь уровнем допороговых закупок (10 тыс. грн.) На объявленный Славянском тендер по разработке проектно-сметной документации заявился, по информации мэра, лишь один конкурсант. В результате торги, по закону, объявили несостоявшимися.
В том, что данные проекты могут не войти в программу областного финансирования, мэр Славянска трагедии не видит. По его словам, в этом случае, ремонт вышеназванных объектов и реконструкцию площади включат в другие программы - необязательно областные. В этом году горсовет планирует снова предусмотреть деньги на разработку проектно-сметной документации и объявить новый тендер на выполнение этой работы. Следует отметить, что в 2017 году финансовые ресурсы местного бюджета могут быть ограничены.
Опираясь на предварительные данные налоговой службы, Вадим Лях спрогнозировал, что в текущем году наполнение бюджета окажется под угрозой. Общий дефицит, по его оценке, может составить порядка 50 млн. грн. Это обстоятельство, безусловно, отразится на фонде развития, т. е. инфраструктурных проектах местного уровня. Точнее судить об этом можно будет по финансовым итогам квартала, считает мэр, - тогда появится возможность более полно отследить тенденцию.
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• Где планируют ремонтировать дороги и тротуары
• На блокпосту возле Славянска изъяли карабин
• Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора
• Откуда взялся провал на Торской
• Волейбольные команды ООШ №5 младшей возрастной группы - вне конкуренции
• Испанский экзамен для «Шахтера» в Виго
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14 февраля 2017
• Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть
• В частном доме взорвался баллон с газом
• В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений
• Первая школа осталась без воды
• Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»
13 февраля 2017
• Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы
• Кадар и Пантич – новички «Динамо»
• «Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу
9 февраля 2017
• Вместо писем в редакцию - петиции на сайте
• Власти Славянска и зоозащитники не нашли понимания в вопросе бездомных животных
• В Славянске теперь можно защитить докторскую диссертацию
• «Юность» предлагают взять в коммунальную собственность
• Славянцы против МАФов возле библиотеки: продолжение темы
• Кто и как получит стипендию в новом году
• Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000
• Архитектурные памятники Славянска: ремонт или реставрация
• Славянские мошенники «обули» жителей Львовской области
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Комментарии к статье «Мэр Славянска отреагировал на критику губернатора»
Губернатор Донецкой области опубликовал на своей странице в социальной сети обращение к руководителям городов и районов, которые затягивают подачу запланированных на этот год инфраструктурных проектов. В перечне аутсайдеров был назван и Славянск.