Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году

|17 февраля 2017
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Центр предоставления административных услуг в виде пристройки к исполкому с восточной стороны здания должен начать работу в нынешнем году.
Об этом сообщил секретарь горссовета Жан Ким на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка, состоявшемся 3 февраля.
Он рассказал, что помощь в строительстве вызвалась оказать Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO), которая вложит в проект 11 миллионов гривен, включая приобретение мебели, компьютеров и оргтехники. Остальные три миллиона будут выделены из местного бюджета.
По словам Кима, завершить строительство и ввести новый Центр в эксплуатацию планируется уже к осени.
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Центр предоставления административных услуг в виде пристройки к исполкому с восточной стороны здания должен начать работу в нынешнем году.