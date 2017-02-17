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Фотофакт

Технологии XXI века

Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году

Антон Скворцов
17 февраля 2017 Просмотров: 9 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
ЦПАУ предполагается построить с восточной стороны админздания. Фото - Антон Скворцов.

Центр предоставления административных услуг в виде пристройки к исполкому с восточной стороны здания должен начать работу в нынешнем году.

Об этом сообщил секретарь горссовета Жан Ким на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка, состоявшемся 3 февраля. 

Он рассказал, что помощь в строительстве вызвалась оказать Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO), которая вложит в проект 11 миллионов гривен, включая приобретение мебели, компьютеров и оргтехники. Остальные три миллиона будут выделены из местного бюджета. 

По словам Кима, завершить строительство и ввести новый Центр в эксплуатацию планируется уже к осени.

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Центр предоставления административных услуг в виде пристройки к исполкому с восточной стороны здания должен начать работу в нынешнем году.

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