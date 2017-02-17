Центр предоставления админуслуг обещают открыть в этом году

Центр предоставления административных услуг в виде пристройки к исполкому с восточной стороны здания должен начать работу в нынешнем году.

Об этом сообщил секретарь горссовета Жан Ким на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка, состоявшемся 3 февраля.

Он рассказал, что помощь в строительстве вызвалась оказать Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO), которая вложит в проект 11 миллионов гривен, включая приобретение мебели, компьютеров и оргтехники. Остальные три миллиона будут выделены из местного бюджета.

По словам Кима, завершить строительство и ввести новый Центр в эксплуатацию планируется уже к осени.