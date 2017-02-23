С кем в итоге объединится Славянск

Кроме представителей славянской власти, в нем приняли участие народный депутат Олег Недава, а также поселковый голова Райгородка Александр Гадяцкий, поселковый голова Былбасовки Светлана Землянская, Мирненский сельский голова Андрей Плакущий, Андреевский поселковый голова Лилия Морокко.

Главной темой обсуждения стало будущее направление развития населенных пунктов. Городской голова Вадим Лях видит все их в одной объединенной - Славянской - громаде. Но у председателей сельских и поселковых советов имеется на этот счет свое мнение.

По словам Александра Гадяцкого, в Райгородке сейчас идет опрос местного населения. Но, по состоянию на сегодняшний день громада является самодостаточной, с реальными перспективами развития. Светлана Землянская рассказывала о проектах, которые планируют реализовать в Былбасовке и акцентировала внимание на проблемных вопросах поселка. К таким она отнесла вывоз мусора и водоснабжение.

В свою очередь Вадим Лях уверен, что город окажется в выигрыше лишь в том случае, если вместе с населенными пунктами к нему присоединятся свободные территории, на которых можно будет развернуть инвестиционно привлекательные зоны.

- Объединение должно быть добровольным. Поэтому громады должны учесть все его преимущества и недостатки - финансовые, административные, инфраструктурные. Поэтому к данному вопросу следует подходить очень взвешенно. В то же время, необходимо помнить о последствиях срыва перспективного плана объединения громад, - сказал славянский градоначальник.