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Фотофакт

С незапамятных времен

Стройка на улице Шевченко вызвала негодование славянцев

Павел Коротенко
23 марта 2017 Просмотров: 655 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Строительные работы, которые проводятся в доме №16 на ул. Шевченко, вызвали возмущение у славянцев. Об этом в редакцию «ТВ плюс» сообщили читатели. Чуть позже соответствующие посты появились в «Фейсбук».

Суть претензий заключается в том, что при разгрузке стройматериалов, рабочие не оградили территорию, на которой работал автокран. По свидетельству очевидцев, прямо под стрелой крана в момент выполнения работ продолжали беспрепятственно передвигаться пешеходы (на фото). Легкомыслие граждан, конечно, оправдать нельзя, но и нарушение техники безопасности строителями – явление недопустимое.

Обратившись в городское управление архитектуры и строительства, журналисты «ТВ плюс» узнали, что по указанному адресу размещается здание, владельцем которого является ОСМД. В конце прошлого года собственники решили провести реконструкцию дома, разработали и согласовали проект, а также оградили деревянным забором прилегающую к объекту часть тротуара. В середине марта 2017-го сюда начали завозить стройматериалы, которые разгружались при помощи автокрана - как оказалось, без соблюдения необходимых мер безопасности.

По словам и. о. главного архитектора Славянска Александра Пахомова, претензия горожан вполне обоснована, но городское управление архитектуры никоим образом не может на это повлиять, ибо, по закону, за режим строительных работ отвечают две организации: заказчик (ОСМД) и подрядная организация. Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, необходимо обращаться в областной департамент архитектуры и градостроительства, головной офис которого располагается в Краматорске. Кроме того, по понедельникам представители департамента проводят прием граждан в Центре оказания административных услуг Славянского горисполкома – здесь тоже можно подать соответствующее заявление.

Что касается появившейся в социальных сетях публикации или обращений в редакцию «ТВ плюс», то официальными документами они считаться не могут, то есть обязательной реакции со стороны контролирующих служб не регламентируют. Хотя небезразличие славянцев к происходящим в городе событиям похвально. Но чтобы привлечь нарушителей к ответственности и предотвратить подобные факты в будущем, им все же лучше обращаться в профильные инстанции.

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Комментарии к статье «Стройка на улице Шевченко вызвала негодование славянцев»

Строительные работы, которые проводятся в доме №16 на ул. Шевченко, вызвали возмущение у славянцев. Об этом в редакцию «ТВ плюс» сообщили читатели. Чуть позже соответствующие посты появились в «Фейсбук».

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СМС СМС, 23.03.2017 08:57
очередная жертва пиара. Нашим людям что не делай все плохо будет.

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