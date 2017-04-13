В Славянске хотят ремонтировать дороги самостоятельно

Руководство Славянска намерено создать на базе КП «Водопонижение» дорожно-ремонтный участок. Наличие такого подразделения позволит выполнять неотложный ямочный ремонт улиц своими силами, не дожидаясь, пока им займется привлеченное предприятие. Так, в Краматорске, благодаря наличию собственного КП, ямы на дорогах уже латают, в то время как в Славянске еще идет процедура определения подрядчика.

На мартовской сессии горсовет принял решение о покупке для «Водопонижения» фрезы для предварительной обработки выбоин. В свою очередь, руководство предприятия обратилось к депутатам с просьбой рассмотреть вопрос о приобретении нескольких единиц спецтехники, в частности асфальтоукладочного катка, трактора для установки фрезы, экскаватора-погрузчика, комбинированной дорожной машины и рециклера асфальтобетона (мобильная установка, которая перерабатывает использованный асфальт в смесь для вторичного применения, - прим.). Помимо этого, в перечне значится техника для выполнения прямых задач предприятия - ассенизационная бочка, вакуумный насос и лопатки к нему. Заявленная стоимость оборудования - почти 8,7 миллиона гривен. Письмо было рассмотрено на заседании депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 20 марта.

Обсудив поступившее предложение, депутаты посоветовали «Водопонижению» умерить аппетиты и решили, что для начала будет достаточно трактора, рециклера, и вакуумного насоса с запчастями. Каток из списка вычеркнули, сославшись на то, что у предприятия он имеется, хотя и старый. Впрочем, по настоянию представителя КП в перечень добавили ручную виброплиту для утрамбовки асфальтобетонной смеси, поскольку на каток, возраст которого достиг полувека, надежды мало. Все перечисленное должно обойтись в миллион с небольшим.

С ходатайством о приобретении указанной техники комиссия выступит перед городским советом.