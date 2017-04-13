Купит ли Славянск «сердце города» - дворец культуры на Университетской

В Славянске 23 марта состоялись общественные слушания по вопросу покупки бывшего ДК им. Ленина. Кроме того, как рассказал заместитель городского головы Юрий Подлесный, мнение жителей выясняют путем анкетирования и электронного голосования.

Опрос общественного мнения

Анкеты раздают на предприятиях Славянска, а также в школах и детских садах, подразумевая, что подрастающее поколение передаст их родителям. Что касается е-голосования, оно доступно на сайте горсовета.

Добавим, что все эти действия производятся по решению суда, который обязал городские власти провести опрос общественного мнения по данному вопросу.

Все анкеты содержат два вопроса: «Согласны ли вы с приобретением здания ДК в коммунальную собственность города?». И «согласны ли вы с покупкой здания за 4,8 млн. грн.?» В этом же русле прошли общественные слушания.

Назвать их репрезентативными достаточно сложно. В основном, в малом зале исполкома присутствовали представители творческих коллективов, которые арендовали помещения в здании ДК, родители их воспитанников и сотрудники исполкома. Общественность, которая добилась выноса дела в судебную плоскость, была в явном меньшинстве.

Цена вопроса - 4,8 млн. грн.

С тем, что здание нужно покупать, не спорил никто. Голосование показало единогласную позицию по данном вопросу. Все расхождения начинаются на теме цены.

- Мы два раза обращались к руководству ПАО «Донецкоблгаз», которое является собственником здания. Сначала просили передать здание безвозмездно. Потом просили сообщить балансовую стоимость помещения. Но собственник проигнорировал наш запрос, - поделился информацией Юрий Подлесный. - Мы приглашали представителей облгаза на сегодняшние слушания. Они прийти отказались, заявили, что их позиция в отношении цены осталась неизменной.

Цена, которую просит за ДК облгаз, составляет 4 млн. 834 тыс. грн. Это рыночная стоимость, определенная в 2015 году. Как было сказано выше, узнать балансовую стоимость город не смог.

По словам и. о. начальника управления архитектуры Александра Пахомова, если разделить заявленную сумму на метраж дворца культуры, получим около 2 тыс. грн./кв. м Это вполне соответствует предложениям, которые сейчас выносятся на рынок недвижимости.

- Но к ДК нельзя подходить чисто прагматически. Это здание - памятник архитектуры, таких в Украине - несколько десятков. Если город будет бездействовать, мы его потеряем, - считает главный архитектор Славянска.

Культурное банкротство...

Такая позиция перекликается с мнением творческого актива и родителей детворы, которая посещала кружки и секции ДК.

- Происходящее сейчас в Славянске можно назвать культурным банкротством. Если город хочет существовать в будущем, он должен что-то делать для местных жителей. В ДК занималось более 800 детей, мы должны думать об их судьбе, - считает руководитель танцевального коллектива «Грация» Алексей Овчинников.

Складывалось впечатление, что тема детей и творчества проходила через слушания красной нитью и местами тянула на спекуляцию. Исходя из этой позиции, город не заботится о детях, которые изучают иностранные языки. Ведь для них не купили в коммунальную собственность отдельное помещение. Не думает он и о тех представителях подрастающего поколения, которые занимаются спортом вне стен ДЮСШ. У этой категории также нет коммунальных стен и крыши над головой.

Впрочем, - действительно не заботиться и не думает. А бывшее ДК им. Ленина не перестает от этого, по образному выражению одного из родителей, оставаться сердцем Славянска.

...или трезвый расчет

Со своей стороны общественники предлагали подсчитать, во сколько обойдется ремонт и содержание здания. Добавим, что такие цифры на слушаниях не прозвучали. Удалось лишь опосредованно узнать, во сколько может вылиться содержание ДК. По аналогии с Центром культуры и окружающей среды, это потребует из городской казны около 3 млн. грн. в год.

- Глупо соглашаться на первую цену, которую предложил продавец. Нужно попытаться ее снизить. Рычаги для этого у города есть, мы можем не только просить, но и требовать. Здание является памятником архитектуры, и за ненадлежащее его содержание можно накладывать штрафные санкции, - уверен председатель БФ «Верховенство права - Украины» Андрей Федорченко.

Общественники готовы отстаивать интересы громады в суде и обещают решить дело до конца текущего года. Сторонники немедленной покупки парируют, что здание разрушается на глазах. И ремонт, если его оттянуть даже на полгода, в итоге обойдется гораздо дороже. Однако в этом случае аргументом другой стороны является тот факт, что приобретение ДК в коммунальную собственность само по себе не решает проблему. В качестве примера активисты приводят ситуацию с зданием «Дзевульский и Лянге». Покупка не вызвала активных действий по ремонту и не остановила разрушение архитектурной достопримечательности.