В Славянске начнут менять таблички с названиями улиц

Директор БТИ Валерий Бондаренко посетовал на то, что переименование улиц не получило логического продолжения, а именно замены табличек на фасадах домов, что создает определенную путаницу.

И. о. начальника управления архитектуры Александр Пахомов сообщил, что единые образцы информационных указателей были утверждены исполкомом еще в прошлом году. Заказчиком же для их изготовления должно выступить управление жилищно-коммунального хозяйства.

«Почему не просите денег на таблички?» - поинтересовался Вадим Лях у начальника УЖКХ и поручил ему готовить соответствующее письмо, отметив, что средств на замену аншлагов требуется на так уж много.